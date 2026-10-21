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Рийгикогу после двухдневных дебатов завершил первое чтение бюджета. «Это не аргумент, если вы в ответ лишь строите рожи»

Проект бюджета на следующий год прошел первое чтение в Рийгикогу. Попытка оппозиционных депутатов отклонить законопроект целиком не получила поддержки после того, как социал-демократы не стали участвовать в голосовании.
Юрген Лиги три часа держал оборону в Рийгикогу.
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