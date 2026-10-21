Рийгикогу после двухдневных дебатов завершил первое чтение бюджета. «Это не аргумент, если вы в ответ лишь строите рожи»
Проект бюджета на следующий год прошел первое чтение в Рийгикогу. Попытка оппозиционных депутатов отклонить законопроект целиком не получила поддержки после того, как социал-демократы не стали участвовать в голосовании.
Своим отказом присоединиться к вотуму недоверия правительству социал-демократы, по существу, отрезали себе возможность участвовать в формировании правящей коалиции после выборов в марте будущего года, считает политический обозреватель Эльконд Либман.
Цена на топливо – проблема уже не только потребителя
Перед следующим повышением топливного акциза стоит задать один простой вопрос: действительно ли самый высокий налог приносит больше всего доходов, пишет старейшина волости Виру-Нигула и бывший транспортный предприниматель Эйнар Валлбаум.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.