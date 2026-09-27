Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,29%317,97
  • OMX Riga−0,33%956,41
  • OMX Tallinn0,44%2 204,22
  • OMX Vilnius0,05%1 505,59
  • S&P 5000,51%7 743,41
  • DOW 300,93%51 828,62
  • Nasdaq 0,48%27 068,72
  • FTSE 1000,14%10 695,25
  • Nikkei 2250,96%67 002,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,1
  • OMX Baltic0,29%317,97
  • OMX Riga−0,33%956,41
  • OMX Tallinn0,44%2 204,22
  • OMX Vilnius0,05%1 505,59
  • S&P 5000,51%7 743,41
  • DOW 300,93%51 828,62
  • Nasdaq 0,48%27 068,72
  • FTSE 1000,14%10 695,25
  • Nikkei 2250,96%67 002,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,1

Бюджет, который будет опубликован в понедельник, не понравится никому

В понедельник правительство торжественно представит бюджет, споры вокруг которого за закрытыми дверями шли до последней минуты. Никто не будет доволен.
Министр финансов Юрген Лиги считает, что повышение заработной платы можно было бы отменить.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 28.08.26, 12:33
Госконтроль: путаница в учете Минобороны грозит нецелевыми тратами
Государственный контроль в ходе аудита сводного годового отчета государства выявил в деятельности учреждений, подконтрольных Министерству обороны, множество серьезных проблем, повышающих риск неправомерного использования государственных средств и имущества.
Новости
  • 23.09.26, 14:32
Влиятельный финский экономист призвал Эстонию снизить налоги: богатые налогоплательщики переезжают туда, где выгоднее
«Дела у Эстонии идут лучше, чем у Финляндии»
Председатель правления Wahlroos Capital Бьорн Валроос в самом начале своего выступления на конференции «Äriplaan 2027» предупредил слушателей, что к выступающим с громкими заявлениями стоит относиться осторожно. «Не ждите от меня сейчас громких заявлений. Ждите от выступления логики и разумных аргументов и постарайтесь понять, что происходит», – сказал он.
Новости
  • 23.09.26, 16:19
Каллас: зарплаты учителей, спасателей, полицейских и работников культуры вырастут на 3%
Правительство согласовало основные параметры государственного бюджета на следующий год, однако некоторые детали еще предстоит уточнить, сообщил министр финансов Юрген Лиги. По словам министра образования и лидера «Ээсти 200» Кристины Каллас, в бюджете предусмотрено повышение зарплат учителей, спасателей, полицейских и работников культуры.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.

Самые читаемые

1
Новости
  • 25.09.26, 11:27
Iglupark сворачивает работу в Ноблесснере, Merko и BLRT построят на его месте четыре дома
2
Новости
  • 24.09.26, 18:24
Финская сеть перешла к новому этапу экспансии в Эстонии
3
Биржа
  • 25.09.26, 08:32
Амбициозный стартап обанкротился. Архитектор плана спасения Planet42 потерял более миллиона
4
Новости
  • 25.09.26, 18:22
Латвия действует, Эстония обсуждает: создание списка компаний, торгующих с Россией и Беларусью, застопорилось
5
ТОП
  • 25.09.26, 08:02
Бизнесмен из ТОПа самых богатых: добавил к вагонам недвижимость, но с рельсов не сошел
6
Новости
  • 24.09.26, 15:48
Из ювелирного магазина в торговом центре T1 похитили украшения на полмиллиона евро

Последние новости

Новости
  • 27.09.26, 16:52
Финдиректор Alexela: получить от меня положительный ответ сложнее, чем от кого-либо
Новости
  • 27.09.26, 16:13
Миллионы, чтобы продать Эстонию: новые тендеры EISA
Подсказка
  • 27.09.26, 15:42
Автодилер предупреждает: подключаемые гибриды будут терять в цене, а состояние аккумуляторов может преподнести неприятные сюрпризы
Новости
  • 27.09.26, 14:41
Бывший госсекретарь Таймар Петеркоп станет советником Совета по государственной обороне
Новости
  • 27.09.26, 14:23
Бюджет, который будет опубликован в понедельник, не понравится никому
ТОП
  • 27.09.26, 13:32
ТОП 2026 производителей напитков: победу принесли усилия прошлого года
Новости
  • 27.09.26, 13:00
Легендарное кафе-ресторан Pierre закроется в Тарту
Mнения
  • 26.09.26, 15:45
Арго Лууде: корова дает больше молока, если сама может регулировать процесс доения. То же самое и с работником

Сейчас в фокусе

Новая система поможет сократить объем ручной работы и число ошибок при вводе данных, сообщил руководитель отдела налога с оборота Налогово-таможенного департамента Ричард Кирвес.
Новости
  • 26.09.26, 15:02
Вместо декларации – данные о сделках: Эстония меняет отчетность по налогу с оборота
Мярт Кроодо не хочет раскрывать размер своего капитала. «Нулей хватает. Надеюсь, станет еще больше», – улыбается он. Когда разговор заходит о том, превышает ли его капитал хотя бы миллион, ответ звучит еще до того, как вопрос успевает прозвучать полностью: «Конечно, больше, больше».
Новости
  • 26.09.26, 13:56
«Нулей хватает»: Мярт Кроодо о миллионах, инвестициях и десяти годах 1oT
Владелец Baltic Trans Gas OÜ Юрий Прокопенко.
ТОП
  • 25.09.26, 08:02
Бизнесмен из ТОПа самых богатых: добавил к вагонам недвижимость, но с рельсов не сошел
Merko Kodud и BLRT Grupp уже построили в Ноблесснере десять домов, еще один будет завершен к концу года. Еще четыре здания пока находятся на стадии проектирования – их построят на месте нынешнего Iglupark, который в конце года свернет работу в Ноблесснере.
Новости
  • 25.09.26, 11:27
Iglupark сворачивает работу в Ноблесснере, Merko и BLRT построят на его месте четыре дома
4 августа работающий в Украине ArcelorMittal Kryvyi Rih отметил свое 92-летие.
Новости
  • 25.09.26, 17:00
Мировой сталелитейный конгломерат останавливает работу гигантского завода в Украине
У K-rauta также есть магазины в Хааберсти и Тонди в Таллинне, а также в Тарту, Пярну, Раквере, Курессааре, Валге и Выру.
Новости
  • 24.09.26, 18:24
Финская сеть перешла к новому этапу экспансии в Эстонии
Иво Суурсоо, исходя из опыта своей компании, поддерживает создание такого списка.
Новости
  • 25.09.26, 18:22
Латвия действует, Эстония обсуждает: создание списка компаний, торгующих с Россией и Беларусью, застопорилось
Созданный Александером Остервальдером Business Model Canvas — один из самых известных в мире инструментов бизнес-стратегии. 5 ноября идеи Остервальдера можно будет услышать на Telia Digital Hub.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026