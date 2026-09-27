Бюджет, который будет опубликован в понедельник, не понравится никому

Государственный контроль в ходе аудита сводного годового отчета государства выявил в деятельности учреждений, подконтрольных Министерству обороны, множество серьезных проблем, повышающих риск неправомерного использования государственных средств и имущества.
Председатель правления Wahlroos Capital Бьорн Валроос в самом начале своего выступления на конференции «Äriplaan 2027» предупредил слушателей, что к выступающим с громкими заявлениями стоит относиться осторожно. «Не ждите от меня сейчас громких заявлений. Ждите от выступления логики и разумных аргументов и постарайтесь понять, что происходит», – сказал он.
Правительство согласовало основные параметры государственного бюджета на следующий год, однако некоторые детали еще предстоит уточнить, сообщил министр финансов Юрген Лиги. По словам министра образования и лидера «Ээсти 200» Кристины Каллас, в бюджете предусмотрено повышение зарплат учителей, спасателей, полицейских и работников культуры.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.