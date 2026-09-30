Эйнар Валлбаум: цена на топливо и урок теории игр для министра Лиги
Перед следующим повышением топливного акциза стоит задать один простой вопрос: действительно ли самый высокий налог приносит больше всего доходов, пишет старейшина волости Виру-Нигула и бывший транспортный предприниматель Эйнар Валлбаум.
Цена нефти марки Brent вновь превысила 100 долларов за баррель. Топливо на заправках в Эстонии также продолжает дорожать, а страна, по оценке Тармо Кярсна, не предприняла шагов, которые могли бы смягчить ситуацию.
Организации транспортного, логистического и топливного секторов направили правительству и Рийгикогу совместное обращение, в котором призвали временно снизить акциз на дизельное топливо до минимального уровня, разрешенного в Европейском Союзе, – до 330 евро за 1000 литров.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.