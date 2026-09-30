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Эйнар Валлбаум: цена на топливо и урок теории игр для министра Лиги

Перед следующим повышением топливного акциза стоит задать один простой вопрос: действительно ли самый высокий налог приносит больше всего доходов, пишет старейшина волости Виру-Нигула и бывший транспортный предприниматель Эйнар Валлбаум.
«Если налоговая политика заставляет людей и компании переносить покупки в другие страны, государство может выиграть за счет ставки налога в таблице Excel, но потерять налоговые поступления в реальной жизни», – пишет политик и предприниматель Эйнар Валлбаум.
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