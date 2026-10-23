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Продажи автомобилей выросли на 50% по сравнению с прошлогодним минимумом

За девять месяцев этого года в Эстонии продали почти 14 700 новых легковых автомобилей – на 56% больше, чем за тот же период прошлого года.
Продажи автомобилей в этом году заметно выросли после прошлогоднего падения рынка.
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