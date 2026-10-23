Продажи автомобилей выросли на 50% по сравнению с прошлогодним минимумом

Несмотря на шлейф местного продавца автомобилей из десятков жалоб на скрытые дефекты купленных у него подержанных машин, в очередном деле об Opel Astra за 2599 евро комиссия по потребительским спорам встала на сторону того же самого торговца – покупатель сам подписал договор вслепую и отказался от предпродажной проверки. Стоимость ремонта автомобиля для клиента составила 4238 евро.
Для большинства автомобиль прежде всего является предметом потребления, однако для некоторых это нечто гораздо большее. История, инженерное искусство и ностальгия могут превратить средство передвижения в желанный актив. Но когда автомобиль перестает быть просто крупной строкой расходов в Excel и становится инвестицией?
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.