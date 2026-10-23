Продажи автомобилей выросли на 50% по сравнению с прошлогодним минимумом

Несмотря на шлейф местного продавца автомобилей из десятков жалоб на скрытые дефекты купленных у него подержанных машин, в очередном деле об Opel Astra за 2599 евро комиссия по потребительским спорам встала на сторону того же самого торговца – покупатель сам подписал договор вслепую и отказался от предпродажной проверки. Стоимость ремонта автомобиля для клиента составила 4238 евро.