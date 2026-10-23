RMK планирует построить крупный промпарк на болоте Тоотси
В Пярнуском уезде на территории карьера Суурсоо планируется создание крупной промышленной зоны, которая, благодаря расположенной неподалеку подстанции ветропарка, сможет получать электроэнергию без платы за подключение к сети.
В Эстонию стремится новая энергоемкая отрасль. По всей стране планируются проекты дата-центров стоимостью в миллиарды евро, запрашиваемая электрическая мощность которых превышает нынешний рекорд потребления Эстонии.
Быстрое развитие искусственного интеллекта и строительство центров обработки данных создают большую нагрузку на энергосети и грозят ростом счетов жителей Эстонии за электричество. Планирует ли государство защищать местных потребителей от роста расходов и что предлагают специалисты?
Финское надзорное ведомство приостановило подготовительные работы по крупным проектам дата-центров Google в Мухосе и Каяани. «При необходимости процедуру можно ужесточить угрозой штрафа», – говорится в сообщении ведомства.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.