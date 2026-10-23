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RMK планирует построить крупный промпарк на болоте Тоотси

В Пярнуском уезде на территории карьера Суурсоо планируется создание крупной промышленной зоны, которая, благодаря расположенной неподалеку подстанции ветропарка, сможет получать электроэнергию без платы за подключение к сети.
«В долгосрочной перспективе это поможет укрепить жизнеспособность Тоотси и всей волости Пыхья-Пярнумаа», – отметили в RMK. На фото – ветропарк Eesti Energia в Тоотси, Пярнумаа.
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