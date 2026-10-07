Финляндия приостановила строительство дата-центров Google
Финское надзорное ведомство приостановило подготовительные работы по крупным проектам дата-центров Google в Мухосе и Каяани. «При необходимости процедуру можно ужесточить угрозой штрафа», – говорится в сообщении ведомства.
Компания Sunly, недавно объявившая о поиске партнера для инвестиций в дата-центры в Эстонии, рассчитывает с помощью новых крупных потребителей быстро достроить энергопарки общей мощностью около 1 ГВт. Следующим крупным шагом станет привлечение нового акционерного капитала.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.