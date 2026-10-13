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Проект тоннеля Таллинн-Хельсинки буксует на эстонской стороне: «Никто не будет инвестировать, если процесс напоминает лотерею»

В проекте тоннеля Таллинн-Хельсинки, о котором говорят уже десятилетия, намечается прогресс, однако главными препятствиями до сих пор были эстонские политики и бюрократия.
По словам одного из инициаторов проекта тоннеля Таллинн-Хельсинки Петера Вестербаки, согласно планам, помимо пассажирских поездов тоннелем ежедневно будут пользоваться 5000 грузовиков и 10 000 легковых автомобилей.
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