Проект тоннеля Таллинн-Хельсинки буксует на эстонской стороне: «Никто не будет инвестировать, если процесс напоминает лотерею»

Несмотря на усилия других политиков, министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне считает, что строительство так называемого тоннеля Talsinki нереалистично даже в ближайшие 20 лет. По ее оценке, этот проект не входит в число приоритетов Финляндии.
В Эстонии до сих пор невозможно получить разрешения, необходимые для ведения бизнеса, в разумные сроки. Таким образом, мы теряем инвестиции в миллионы и даже миллиарды, что подтверждает недавний пример, пишет партнер адвокатской фирмы Sorainen Пауль Кюннап.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.