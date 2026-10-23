Жилье за 4,5 миллиона: в Таллинне заключили впечатляющую сделку с недвижимостью

В четверг состоялась церемония закладки краеугольного камня отеля Original Sokos Hotel Talsinki. Однако этот проект может оказаться не единственным новым гостиничным проектом Урмаса Сыырумаа в Таллинне. По словам предпринимателя, помимо Talsinki у него на повестке дня есть гостиничные проекты еще в четырех принадлежащих ему объектах недвижимости.
В четверг, 17 сентября, в строящемся квартале Talsinki между Таллиннским пассажирским портом и центром города заложили краеугольный камень отеля Original Sokos Hotel Talsinki. Гостиницу на 222 номера планируется открыть в начале 2029 года. Она станет вторым отелем сети Sokos Hotels в Эстонии.
Сегодня стартовали строительные работы в жилом и деловом квартале Talsinki, который появится в центре Таллинна, у Адмиралтейского бассейна. Целиком квартал планируется завершить к концу 2028 года, сообщается в пресс-релизе.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.