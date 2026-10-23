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Жилье за 4,5 миллиона: в Таллинне заключили впечатляющую сделку с недвижимостью

В строящемся в Таллиннском порту квартале Talsinki уже продана половина жилья. Самая крупная сделка на сегодняшний день составила 4,5 млн евро – покупатель приобрел 447 квадратных метров недвижимости.
Руководитель US Real Estate Каарел Лойгу (слева) и владелец компании Урмас Сыырумаа отмечают исключительно высокий спрос на жилье в центре Таллинна.
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