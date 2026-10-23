Жилье за 4,5 миллиона: в Таллинне заключили впечатляющую сделку с недвижимостью

В четверг состоялась церемония закладки краеугольного камня отеля Original Sokos Hotel Talsinki. Однако этот проект может оказаться не единственным новым гостиничным проектом Урмаса Сыырумаа в Таллинне. По словам предпринимателя, помимо Talsinki у него на повестке дня есть гостиничные проекты еще в четырех принадлежащих ему объектах недвижимости.