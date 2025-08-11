Сыырумаа начал строительство делового квартала стоимостью 200 млн евро
Сегодня стартовали строительные работы в жилом и деловом квартале Talsinki, который появится в центре Таллинна, у Адмиралтейского бассейна. Целиком квартал планируется завершить к концу 2028 года, сообщается в пресс-релизе.
В Коммунальном департаменте системные проблемы с госзакупками, вице-мэры периодически пускаются в самоволку, бывший партнер попытался заключить пакт со злейшим политическим конкурентом, но мэр Таллинна Евгений Осиновский уверен: в город вернулась демократия, и горожане еще это оценят.
Крупные предприниматели перед повышением налога на прибыль устроили в конце прошлого года дивидендный бум, и владельцам компаний было распределено больше денег, чем обычно, — кто-то снял их, чтобы покрыть расходы, а кто-то в качестве премии.
Предприниматель Урмас Сыырумаа отказался от намерения стать мэром Таллинна до проведения муниципальных выборов – он намерен принять участие в выборах, чтобы таким образом получить от избирателей соответствующий мандат, сообщили в Партии реформ.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.