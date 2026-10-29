Розничная торговля выросла на 4%

На эстонский рынок выходит очередной магазин без продавцов, 12Eat. Владельцы самого заметного местного игрока, Carneco, теперь зарабатывают больше на производстве оборудования для таких магазинов. Участники рынка считают Эстонию подходящей для самообслуживания благодаря и дело скорее в цифровой культуре, чем в интровертах.
Председатель правления Центрального союза кооперативов Coop Eesti Райнер Рохтла считает, что приобретенные у Prisma гипермаркеты выйдут на прибыль быстрее, чем он первоначально рассчитывал, а к 2028 году доля Coop на рынке превысит 30%.
Кристьян Луха, который в прошлом году приобрел сети магазинов товаров для спорта и активного отдыха Ballzy и Rademar, считает оценку положения компаний бывшим миноритарным акционером Ballzy слишком пессимистичной, но признает, что вывести такой бизнес на прибыль в нынешних рыночных условиях непросто.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.