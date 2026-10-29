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Розничная торговля выросла на 4%

Оборот магазинов в сентябре составил 971 млн евро. Продажи товаров выросли на 4% по сравнению с прошлым годом, главным образом благодаря магазинам промышленных товаров.
За девять месяцев текущего года розничные продажи выросли на 4%.
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