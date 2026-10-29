Розничная торговля выросла на 4%

На эстонский рынок выходит очередной магазин без продавцов, 12Eat. Владельцы самого заметного местного игрока, Carneco, теперь зарабатывают больше на производстве оборудования для таких магазинов. Участники рынка считают Эстонию подходящей для самообслуживания благодаря и дело скорее в цифровой культуре, чем в интровертах.