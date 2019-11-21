Что такое агрессивное налоговое планирование?

Для борьбы с агрессивным налоговым планированием Европейский Союз разработал специальную директиву, которая обязывает аудиторов оповещать государство о трансграничных налоговых схемах. В Эстонии она вступит в силу следующим летом. Что это такое - агрессивное налоговое планирование и какие еще бывают типы налоговой оптимизации, объясняет ведущий налоговый консультант адвокатского бюро Core Legal Иво Ванасаун.

Ведущий налоговый консультант адвокатского бюро Core Legal Иво Ванасаун Фото: Andras Kralla

Если ранжировать понятия по шкале, то явно нежелательным (т.е. запрещенным) является налоговое мошенничество. В качестве примера налогового мошенничества можно привести сокрытие оборота (заявление, что облагаемая налогом с оборота сделка не состоялась), выплату так называемых зарплат в конвертах и прочие ситуации, в которых злонамеренный налогоплательщик преследует свои цели в надежде на то, что информация о его деяниях не дойдет до налоговых органов.