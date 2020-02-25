Обзор налоговых льгот: работники здоровы, работодатели довольны

Партнер Robby & Bobby OÜ и главный редактор Налогового справочника Äripäev Криста Теэару.

Важнейшую часть мотивационного пакета работника, несомненно, составляет вознаграждение за труд. Однако это не единственный возможный стимул: эстонская налоговая система Эстонии предоставляет работодателю ряд льгот, которые повышают благополучие работника и одновременно более выгодны для работодателя по сравнению зарплатой, пишет партнер Robby & Bobby OÜ и главный редактор Налогового справочника Äripäev Криста Теэару.