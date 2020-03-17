Касса по безработице запустила платформу для временных предложений о работе

В связи с установленным в Эстонии чрезвычайным положением, многие временно остались без работы. В то же время есть много работодателей, у которых в связи с высоким ростом спроса неожиданно возникла потребность быстро найти временных работников. Фото: Скриншот

Эстонская касса по безработице создала возможность поиска временных рабочих мест, для того чтобы работодатели, которым сейчас нужны рабочие руки, и соискатели работы, которые на данный момент не могут работать на своем основном рабочем месте, или у которых нет сейчас работы, смогли найти друг друга, указано в описании "онлайн-ярмарки труда".

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Работу предлагают работодатели, которые в данной ситуации временно нуждаются в дополнительной рабочей силе. Формат онлайн-ярмарки дает работодателям и соискателям работы возможность общаться напрямую.

Соискатели работы могут задавать вопросы о предлагаемых рабочих местах и оплате, а также подавать заявки на желаемые рабочие места. Работодатели, у которые неожиданно возникла потребность нанять работников, смогут быстро найти решение своей проблемы.

Сайт временных предложений о работе: https://www.onlineexpo.com/ru/vremennaia-rabota/

Руководитель услуг Кассы по безработице для соискателей работы и работодателей Ливия Лаас сказала, что работодатели заинтересованы в такой возможности. "Помимо предприятий сектора торговли рабочие руки нужны и в других сферах", - добавила Лаас.

Работу могут предлагать именно те работодатели, которые в данной ситуации временно нуждаются в дополнительной рабочей силе. Если работодатель хочет выставить свое предложение о работе, то об этом нужно сообщить по адресу mariliis.aron@onlineexpo.com.

Как для работодателей, так и для соискателей работы все возможности портала бесплатны.

При возникновении вопросов работодатели могут связаться с консультантом для работодателей в своем уезде.