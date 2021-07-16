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Мошенники попытались обмануть главу технического отдела Luminor
С каждым днем количество телефонных звонков от финансовых мошенников растет. На этот раз они позвонили главе технического отдела Luminor Илье Советову, представившись сотрудниками отдела предотвращения мошенничества другого банка. Luminor рассказывает, как выявить мошенника в звонящем и нужно ли предупреждать банк или полицию?
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