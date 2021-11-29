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dv.ee

29 ноября 2021 в 7:08 Поделиться:









Парламент одобрил изменения в Законе о коллективном договоре

Рийгикону принял Закон о внесении изменений в Закон о коллективном договоре - он касается коллективных договоров, заключенных между работодателями и союзами или центральными союзами профсоюзов.

Подписание договора между работником и работодателем (иллюстративное фото). Фото: Ronalds Stikans, Reuters/Scanpix

Согласно закону, в Эстонии при заключении соглашения о расширении условий коллективного договора в качестве одной из сторон договора сможет выступать союз профсоюзов или профсоюз, объединяющий лиц, действующих в одной сфере деятельности, сообщает парламентская пресс-служба.