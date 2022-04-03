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dv.ee

3 апреля 2022 в 12:31 Поделиться:









На какие льготы и пособия имеют право украинские беженцы?

Советник Департамента социального страхования Хели Суви подробно отвечает на вопрос ДВ, на какие именно льготы и пособия и в каком объеме могут претендовать находящиеся в Эстонии украинские военные беженцы.

Украинские военные беженцы в Таллинне. Фото: Андрас Кралла

Пенсии украинским пенсионерам продолжит выплачивать Украина. Согласно эстонскому законодательству, беженец пенсионного возраста (64 года и 3 месяца) может претендовать на пособие, равное разнице между ставкой национальной пенсии в Эстонии (275 евро на апрель) и его украинской пенсией. Пособие будет выплачиваться с момента подачи заявки.

Семейные пособия выплачиваются украинским семьям на тех же основаниях и в том же размере, что и эстонским семьям. Семейные пособия выплачиваются с момента получения беженцами временной защиты, причем временная защита должна быть как у родителя, так и у ребенка. Если временную защиту имеет только ребенок, соответственно, выплачивается только пособие на ребенка.

Суммы пособия следующие:

• Детское пособие на первого ребенка в семье - 60 евро;

• Детское пособие на второго ребенка в семье - 60 евро;

• Детское пособие на третьего и каждого последующего ребенка в семье - 100 евро.

Пособия многодетным семьям:

• Если в семье от 3 до 6 детей - 300 евро;

• Если в семье 7 и более детей - 400 евро;

• Пособие на ребенка-иждивенца - 240 евро;

Пособие на ребенка для родителей-одиночек - 19,18 евро;

Родительское пособие - 584 евро.

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Родительское пособие выплачивается родителю, прибывшему в Эстонию с ребенком в возрасте до полутора лет. Родительское пособие выплачивается с момента получения вами временной защиты до достижения ребенком возраста 545 дней (приблизительно 18 месяцев). Если ребенок рождается в Эстонии, родительское возмещение выплачивается с рождения ребенка на тех же основаниях, что и для жителей Эстонии.

Пособие по безработице в размере 292 евро в месяц выплачивается лицам трудоспособного возраста, которые состоят на учете в Кассе по безработице и ранее работали или занимались деятельностью, приравненной к работе в Украине.

Пособие по безработице выплачивается с восьмого дня после подачи заявления на пособие по безработице. Предпосылкой для выплаты пособия по безработице является поиск работы, в том числе посещение консультаций.

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Пособия выплачиваются до окончания срока временной защиты или выезда из Эстонии.

Медицинское страхование предоставляется лицам, получившим временную защиту, точно так же, как и всем остальным жителям Эстонии.

Медицинскую страховку, таким образом, получают дети, беременные женщины, студенты, родители, воспитывающие малолетних детей, лица пенсионного возраста, лица, ищущие работу и те, кто уже нашел работу.

В качестве социальной помощи украинские военные беженцы могут претендовать на получение прожиточного пособия от местного самоуправления, если их доходы ниже прожиточного минимума.

Размер прожиточного пособия зависит от состава семьи и размера жилищных расходов. После вычета из общего дохода расходов на жилье пособие платится из расчета 150 евро на первого члена домохозяйства, 120 евро - на второго члена домохозяйства, 180 евро - на несовершеннолетнего ребенка.