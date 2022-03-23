Как сейчас трудоустроить граждан Украины, России и Беларуси

Недавно Эстония объявила о том, что не будет выдавать C- и D-визы на территории России и Беларуси - а значит, возможности найма граждан этих государств сузились. Приехавших из Украины, наоборот, теперь проще принять на работу. ДВ расспросили у главного эксперта бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марины Кадак, как лучше поступить работодателю, заинтересованному в сотрудниках из этих трёх стран. Приводим краткое резюме.
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