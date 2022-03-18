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    Предприниматель: позаботимся о том, чтобы военных беженцев не эксплуатировали

    Хейкки Мяки, руководитель предприятия по аренде рабочей силы Finesta.Фото: Finesta

    Массовый приток беженцев на рынок труда увеличивает возможности для мошенничества и эксплуатации. Это уязвимая целевая группа, они не знают наших законов, и их главная забота - просто как-то выжить, пишет Хейкки Мяки, руководитель предприятия по аренде рабочей силы Finesta.

    Недавно Äripäev писал об эксплуатации украинской рабочей силы («Известной клининговой компании, нанимающей украинцев, плевать на закон: «Работали по 12 часов в сутки без выходных», Äripäev 10.03.2022). Это была крупная и известная клининговая компания, в которой тоже работали украинцы. В то время это были еще не беженцы, бежавшие от военных действий, а рабочие из третьей страны, которые по закону должны были получать, работая в нашей стране, не ниже средней по Эстонии зарплаты. Утверждают, что упомянутая клининговая компания запустила схему, которая и до это была кое-где раскрыта - работники из Украины действительно получали среднюю зарплату, но и работали за нее колоссально сверхурочно. По словам источника газеты, люди работали до 400 часов в месяц.
    Заказчик разводит руками
    Но пока я не хочу лишний раз критиковать требование высокого уровня оплаты труда иностранных рабочих. В этой же статье слово было дано тем, кто заказал услугу этой клининговой компании - известным и солидным компаниям, руководители которых разводят руки - мы же не знали, что что-то подобное происходит. Но почему вы не знали?
    Потому что в Эстонии заказчик не несет никакой ответственности. Ему не обязательно знать, справедливо ли облагаются налогом люди, чьими услугами он пользуется через компанию-посредника, в порядке ли их договоры, получают ли они отпуск и предусмотренные социальные гарантии. Мы еще раньше обращали на это внимание, потому что это более серьезная проблема, чем случай с одной клининговой компанией.
    Например, в Финляндии, посредник по трудоустройству и заказчик имеют равные обязанности, и чем крупнее компания, нанимающая работников в рамках арендованной рабочей силы, тем более серьезными будут последствия за задержку уплаты налога хотя бы на день хоть за кого-то из работающих на это предприятие людей. Грамотное оформление трудовых договоров и учет рабочего времени также является обязанностью заказчика, и не возникает ситуаций, в которых компании - давно работающие и признанные крупные предприятия – стали бы себя оправдать: мы не знали, что тех, кто работает на нас, эксплуатируют.
    Возможностей для всякого рода схем хватает
    Хотя украинцы, которые теперь каждый день прибывают в страну, являются беженцами от войны, и в их отношении не действует требование платить среднюю зарплату, это не значит, что всяческие хитрые схемы закончились. Украинцы, которые сюда приезжают, должны знать, что по решению Евросоюза они, по сути, приравнены к постоянным жителям. Таким образом, беженцы должны быть приняты на работу и с ними поддерживаются рабочие отношения в соответствии с эстонским законодательством. Это означает рабочее время 160-180 часов в месяц - в зависимости от продолжительности месяца, а вместе с переработкой - максимум 200 часов. Согласно закону, регулярный отпуск. Они должны быть внесены в регистр работников и иметь медицинскую страховку. Мой искренний совет украинцам – убедитесь, что трудовой договор заключен с компанией, которая будет выплачивать зарплату, и хорошо бы, чтобы зарплата переводилась на счет в эстонском банке.
    Само по себе соблюдение закона должно быть элементарным. Так что же беспокоит украинских беженцев? Есть немало причин. При выборе работы мы изучаем через сеть бэкграунд компании и советуемся со знакомыми. Тем же, кто прибывает из других стран, найти эту информацию гораздо сложнее, препятствием также является языковой барьер. И тогда человек добросовестно принимает предлагаемую работу. Все это было верно в прошлом, но сейчас ситуация, безусловно, еще более серьезная.
    Беженцы истощены физически и эмоционально, им нужны деньги, они хотят быстро выйти на работу, и это открывает возможность для злоупотреблений. Уже в мирное время иностранцы обращались с поиском работы к нам, получив ранее неудачный рабочий опыт. Им не платили за переработки, им не давали отпуск. У людей собирали паспорта, утверждая, что этого требует закон. Трудовой договор не отдавали, он лежал в сейфе в бухгалтерии, и о договоре самом вели, прямо говоря, дурацкие разговоры. Нет оснований полагать, что то же самое не будет сделано с беженцами от войны, которые представляют собой еще более уязвимую целевую группу. Хотя к ним относятся, учитывая новые особые условиями, наравне с гражданами ЕС, что убирает требование по средней заработной плате и всякие схемы с переработкой, но по-прежнему остается возможность для мухлежа с трудовыми договорами, чтобы избежать уплаты оплаты социальных налогов, да и опасность зарплат в конверте никуда не делась.
    Помимо недобросовестных работодателей, военная ситуация является хорошей почвой для появления подозрительных посреднических фирм. Как только такое большое количество людей начинает искать работу, появляются всякие дельцы, а в худшем случае и те, кто занимается торговлей людьми.
    Мы все ответственны
    Первые военные беженцы уже нашли работу в Эстонии. Прежде всего, они попадают в те сферы, где не требуется эстонский язык – клининговые услуги, промышленность, отчасти и торговля. Хотя этого не требует ни один закон, мы могли бы знать, как у них складываются дела, работая в Эстонии. Заказчики, поинтересуйтесь, украинцы работают на ваших объектах с нормальной нагрузкой? Люди, чьими коллегами стали военные беженцы, узнайте - дали ли им трудовой договор, все ли они там поняли. Очень важно, чтобы существующий трудовой коллектив также требовал от своего работодателя корректного и законопослушного поведения и оказывал при необходимости давление, чтобы ко всем работникам относились бы равно. Чтобы в какой-то следующей статье было бы меньше такого разведения рук в стиле «но я же не знал».

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