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    Более 11 тыс. беженцев ходатайствовали о временной защите в Эстонии

    Беженцы из Украины. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    В воскресенье, 27 марта, в Эстонию прибыли 779 военных беженцев из Украины, 268 из них - дети.

    Из прибывших в воскресенье беженцев для 257 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны, пишет rus.err.ee.
    Всего с 27 февраля Эстония приняла 24 608 украинских военных беженцев.
    Заявлений о предоставлении временной защиты зарегистрировано 11 095.
    В учреждениях гостиничного сектора размещены 6481 человек, из них 2350 - дети.

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