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    Где грань между личным отдыхом и рабочей встречей?

    Пока супруги отдыхают в СПА, партнеры по бизнесу в неформальной обстановке решают рабочие вопросы. Где грань между личным отдыхом и рабочей встречей, разъясняет доктор экономических наук, научный руководитель клуба "Кардис" Владимир Вайнгорт.

    У предпринимателей порой возникают разногласия с бухгалтером по поводу обычного в бизнес-среде намерения – пообщаться в непринуждённой обстановке с важным для фирмы партнёром.Фото: Shutterstock
    Интересную коллизию изложил предприниматель в присланном нам вопросе.

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