Подсказка

Владимир Вайнгорт

6 мая 2022 в 11:33 Поделиться:









Подсказка предпринимателю: дивиденды, налоги и годовой отчет

Подходит время сдавать годовые отчёты, и некоторые владельцы фирм волнуются по поводу принятия решения о дивидендах. Самая распространённая проблема в этой связи: как быть в ситуации, если прибыль есть, а денег на выплату дивидендов пока нет - стоит всё же принимать решение об их выплате или не стоит? Не «выстрелит» ли такое решение в смысле налогообложения? Ситуацию разбирает доктор экономических наук, научный руководитель бухгалтерского клуба „Кардис“ Владимир Вайнгорт.

Будут ли объявлены дивиденды в момент подачи годового отчёта или решение об их выплате окажется принятым позднее, когда появятся средства - налоговой безразлично, но замена зарплаты дивидендами в целях снижения обязанности по социальному налогу, не останется без ее внимания. Фото: Shutterstock

Скажем сразу: никакого влияния на размер налогов решение о выплате дивидендов не окажет. У налоговой службы интерес к дивидендам возникает по двум обстоятельствам: при фактической выплате дивидендов уплачены ли налоги (учтём, что подоходный налог с дивидендов обязано платить то лицо, которое их платит), а также как соотносится размер зарплаты и размер дивидендов (если их получатель - физическое лицо, являющееся одновременно владельцем паёв или акций и действующим членом правления коммерческого объединения). С первым случаем всё элементарно: если планируется в каком-то месяце выплата дивидендов, то необходимо предусмотреть деньги также на оплату налогов. Во втором случае всё сложнее.