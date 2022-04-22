Подсказка

Владимир Вайнгорт

22 апреля 2022 в 11:30 Поделиться:









Простой способ уйти от налога или налоговая афера

По мнению научного руководителя бухгалтерского клуба „Кардис“ Владимира Вайнгорта, в среде предпринимателей с чьей-то нелёгкой руки распространяется слух о простой и эффективной возможности ухода от подоходного налога с продажи недвижимости почти законным путём. Фото: Andriy Popov

Почему цепочка трёх совершенно законных сделок (с недвижимостью и паевым капиталом) вдруг квалифицируется как схема ухода от налогообложения, анализирует доктор экономических наук, научный руководитель бухгалтерского клуба „Кардис“ Владимир Вайнгорт.

Латинское устойчивое выражение «carpe diem» (что означало «лови момент») вполне годится в качестве одного из принципов нынешнего успешного бизнеса. Сейчас наиболее активные и предприимчивые представители малого бизнеса «ловят момент» на рынке жилья. Ценовой взрыв идёт с такой скоростью, что купленная квартира «на бойком месте» дорожает даже за те дни, что идёт ожидание нотариального оформления сделки. Одна неприятность на этом бурно развивающемся рынке: положительная разница между ценой приобретения и стоимостью продажи квартиры облагается 20% подоходным налогом. И чем больше такая разница, тем труднее согласиться отдавать приличную сумму за здорово живёшь.