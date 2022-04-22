Простой способ уйти от налога или налоговая афера

Тайная история шведской «дочки» Nordecon: санация и разочарованные субподрядчики
Строительная фирма Swencn AB - дочерняя компания Nordecon – наделала убытков в Швеции и осталась должна многочисленным субподрядчикам. Руководство Nordecon не спешит делиться со своими акционерами подробностями провального бизнеса Swencn. Правда, заставить замолчать разочарованных партнеров фирмы, в свое время понадеявшихся на прибыльное сотрудничество со шведской «дочкой» Nordecon, вряд ли удастся.
Строительная фирма Swencn AB - дочерняя компания Nordecon – наделала убытков в Швеции и осталась должна многочисленным субподрядчикам. Руководство Nordecon не спешит делиться со своими акционерами подробностями провального бизнеса Swencn. Правда, заставить замолчать разочарованных партнеров фирмы, в свое время понадеявшихся на прибыльное сотрудничество со шведской «дочкой» Nordecon, вряд ли удастся.