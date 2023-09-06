    Как рассчитывается не облагаемый подоходным налогом доход для пенсионеров?

    Если ранее пенсионер по старости мог сам решать, хочет ли он применять к своей пенсии необлагаемый подоходным налогом минимум, то сейчас возможности выбирать нет.Фото: Shutterstock

    Сумма дохода, освобождаемая от подоходного налога для людей, которые уже находятся или в этом году достигнут пенсионного возраста, с января текущего года составляет 704 евро. Департамент социального страхования напоминает, что это означает для пенсионера.

    До 2023 года для всех действовали единые ставки, по которым рассчитывался не облагаемый подоходным налогом доход. С ростом дохода ставки снижались. С января этого года для тех, кто достиг возраста пенсионера по старости, стала действовать свободная от уплаты подоходного налога ставка в сумме 704 евро в месяц. Она не снижается с увеличением дохода и в том случае, если пенсионер продолжает работать.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Деньги, занятые у российского бизнесмена, привели бывшего полицейского на скамью подсудимых
Активы обанкротившегося производителя стекол выставлены на аукцион
Инвестор Silvano, работающей в России, не боится санкционной ловушки: дивиденды интереснее
Эпицентр
Как, будучи инвестором, вложить деньги в восстановление Украины?
Мир с нетерпением ждет окончания войны в Украине – планы послевоенного развития украинской экономики разрабатываются уже не первый месяц. Компании разных стран проявляют все большую активность, чтобы получить контракты и подряды на восстановление Украины.
Мир с нетерпением ждет окончания войны в Украине – планы послевоенного развития украинской экономики разрабатываются уже не первый месяц. Компании разных стран проявляют все большую активность, чтобы получить контракты и подряды на восстановление Украины.
Все большие материалы
Инвестор
TextMagic создаст добровольный резерв для выплаты дивидендов
Технологическая компания TextMagic AS намерена увеличить уставный капитал посредством фондовой эмиссии, а затем уменьшить его для создания добровольного резерва.
Технологическая компания TextMagic AS намерена увеличить уставный капитал посредством фондовой эмиссии, а затем уменьшить его для создания добровольного резерва.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Читать и богатеть: зачем нужны книги по инвестициям и финансам и какую выбрать?
Один из способов улучшить свою финансовую и инвестиционную грамотность – книги от бизнесменов и гуру экономики. О том, как не потеряться в море литературы о деньгах и саморазвитии, вы узнаете в новой серии подкаста.
Один из способов улучшить свою финансовую и инвестиционную грамотность – книги от бизнесменов и гуру экономики. О том, как не потеряться в море литературы о деньгах и саморазвитии, вы узнаете в новой серии подкаста.
Все подкасты ДВ
Mнения
Пеэп Петерсон: Кая Каллас должна уйти в отставку
Бывший министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон (Социал-демократическая партия) считает, что премьер-министр Кая Каллас должна уйти в отставку.
Бывший министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон (Социал-демократическая партия) считает, что премьер-министр Кая Каллас должна уйти в отставку.
Все мнения
Интервью
Денис Бородич: было бы не очень разумно фокусироваться на маленькой стране
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект