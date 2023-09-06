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dv.ee

6 сентября 2023 в 7:49









Как рассчитывается не облагаемый подоходным налогом доход для пенсионеров?

Если ранее пенсионер по старости мог сам решать, хочет ли он применять к своей пенсии необлагаемый подоходным налогом минимум, то сейчас возможности выбирать нет. Фото: Shutterstock

Сумма дохода, освобождаемая от подоходного налога для людей, которые уже находятся или в этом году достигнут пенсионного возраста, с января текущего года составляет 704 евро. Департамент социального страхования напоминает, что это означает для пенсионера.

До 2023 года для всех действовали единые ставки, по которым рассчитывался не облагаемый подоходным налогом доход. С ростом дохода ставки снижались. С января этого года для тех, кто достиг возраста пенсионера по старости, стала действовать свободная от уплаты подоходного налога ставка в сумме 704 евро в месяц. Она не снижается с увеличением дохода и в том случае, если пенсионер продолжает работать.