Разработчик Claude, компания Anthropic, готовится к одному из крупнейших IPO в истории, однако высокий спрос инвесторов может поднять цену акций выше целевого диапазона. В то же время стремительный рост выручки сопровождается крупными убытками, обязательствами почти на 900 млрд долларов и необычной структурой управления.
Конец месяца. Предприниматель совершил десятки платежей банковской картой, но необходимые для бухгалтерии документы разбросаны по электронной почте, личным кабинетам поставщиков услуг, а некоторые чеки, возможно, и вовсе затерялись в кошельке. Бухгалтер ждёт документы, и владельцу бизнеса снова приходится тратить время на их поиски.