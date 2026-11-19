«Примерно 90% наших клиентов составляли люди, пересекавшие границу, поэтому дела кафе напрямую зависят от работы пункта пропуска, – уточняет Ильвес. – Но одно дело думать о возможном закрытии и совсем другое – оказаться в ситуации, когда оно действительно наступило».

У владельцев, а кроме Каймара это также Элис и Карис Ильвесы, не останется даже здания, площадь была арендована. «Здание кафе нам не принадлежит, мы его арендуем. Но мы помогали его строить и вложили туда очень много времени, труда и сил. Поэтому для нас это место гораздо больше, чем просто арендованная площадь», – говорит Каймар Ильвес.

Вероятно, теперь двухэтажное строение будет пустовать. «Продавать здание или нет, конечно, решает владелец. Лично я не вижу в продаже особого смысла, но и другого разумного коммерческого применения этому зданию в нынешней ситуации тоже не вижу. Расположение кафе очень сильно привязано к пункту пропуска и к тем, кто пересекает границу», – рассуждает Ильвес.

«Финансовый ущерб, несомненно, большой, но для меня это не самое болезненное, – признается он. – Самая большая потеря, скорее, душевная. Мы с семьей очень много вложили в это кафе. Здесь наше время, труд, усилия, заботы и радости. Когда ты годами ради чего-то стараешься и вкладываешь в это сердце, закрыть это нелегко. Сейчас нам остается только надеяться, что когда-нибудь все изменится и в кафе Piiriääre снова будет жизнь».