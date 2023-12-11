    Сдаете квартиру или продаете одежду в интернете? Налоговая будет получать информацию о вас

    Руководители платформ должны будут собирать и предоставлять информацию как о налоговых резидентах Эстонии, так и других стран ЕС. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    С нового года онлайн-платформы должны будут предоставлять Налоговому департаменту информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на этих платформах, а также о доходах, которые они получают.

    Речь идет о платформах типа Airbnb, Yaga, Stebby и других.
    Нововведение позволит Налоговому департаменту сопоставить данные, которые люди вносят в декларацию о доходах, с их реальными доходами.
    Впервые операторы платформ должны будут подать НТД данные до 31 января 2024 года. Данные будут касаться доходов, которые люди получили в 2023 году. В дальнейшем платформы будут подавать данные за каждый год.
    Это не освобождает людей от обязательства сообщать о своих доходах в ежегодной декларации о доходах физических лиц. Однако теперь предварительно заполненная декларация будет базироваться уже на данных, которые НТД получит от платформ.
    Администраторы платформ будут обязаны предоставлять информацию о продавцах или поставщиках услуг, которые осуществляют хотя бы один из следующих видов деятельности за вознаграждение:
    • аренда или сдача в аренду недвижимости или части недвижимости, например, краткосрочная аренда жилья на AirBnB;
    • предоставление услуги – например, предоставление услуги массажа через Stebby;
    • продажа вещи, например, продажа ювелирных изделий ручной работы на платформе Yaga;
    • аренда транспортного средства, например, аренда автомобиля через Autolevi.
    Руководители платформ должны будут собирать и предоставлять информацию как о налоговых резидентах Эстонии, так и других стран ЕС.
    «Таким же образом другие государства-члены ЕС будут передавать нам информацию об эстонских налоговых резидентах, собранную у администраторов своих платформ», – пояснила руководитель сферы услуг для физических лиц Анника Оя.
    Обязанность по предоставлению отчетности возникнет у платформы, если лицо совершит не менее 30 сделок и/или получит за продажу товаров платеж в размере более 2000 евро.

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