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dv.ee

11 декабря 2023 в 9:01









Сдаете квартиру или продаете одежду в интернете? Налоговая будет получать информацию о вас

Руководители платформ должны будут собирать и предоставлять информацию как о налоговых резидентах Эстонии, так и других стран ЕС. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

С нового года онлайн-платформы должны будут предоставлять Налоговому департаменту информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на этих платформах, а также о доходах, которые они получают.

Речь идет о платформах типа Airbnb, Yaga, Stebby и других.

Нововведение позволит Налоговому департаменту сопоставить данные, которые люди вносят в декларацию о доходах, с их реальными доходами.

Впервые операторы платформ должны будут подать НТД данные до 31 января 2024 года. Данные будут касаться доходов, которые люди получили в 2023 году. В дальнейшем платформы будут подавать данные за каждый год.

Это не освобождает людей от обязательства сообщать о своих доходах в ежегодной декларации о доходах физических лиц. Однако теперь предварительно заполненная декларация будет базироваться уже на данных, которые НТД получит от платформ.

Администраторы платформ будут обязаны предоставлять информацию о продавцах или поставщиках услуг, которые осуществляют хотя бы один из следующих видов деятельности за вознаграждение:

• аренда или сдача в аренду недвижимости или части недвижимости, например, краткосрочная аренда жилья на AirBnB;

• предоставление услуги – например, предоставление услуги массажа через Stebby;

• продажа вещи, например, продажа ювелирных изделий ручной работы на платформе Yaga;

• аренда транспортного средства, например, аренда автомобиля через Autolevi.

Руководители платформ должны будут собирать и предоставлять информацию как о налоговых резидентах Эстонии, так и других стран ЕС.

«Таким же образом другие государства-члены ЕС будут передавать нам информацию об эстонских налоговых резидентах, собранную у администраторов своих платформ», – пояснила руководитель сферы услуг для физических лиц Анника Оя.

Обязанность по предоставлению отчетности возникнет у платформы, если лицо совершит не менее 30 сделок и/или получит за продажу товаров платеж в размере более 2000 евро.