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dv.ee

4 декабря 2023 в 8:50









Изменения в трудовом праве в 2024 году

С 2024 года в силу вступит множество изменений. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Какие изменения в трудовом праве вступают в силу в 2024 году? Коротко пересказываем обзор ведущего юриста-консультанта Инспекции труда Владимира Логачева.

Минимальная зарплата вырастет

В этом году минэкономики, Объединение профсоюзов и Союз работодателей Эстонии подписали соглашение доброй воли о темпах повышения минимальной заработной платы до 2027 года.

Повышение будет происходить поэтапно и достигнет 50% от средней зарплаты в 2027 году.

Точный уровень минимальной зарплаты на 2024 год был согласован этой осенью. Минимальная зарплата вырастет на 95 евро и составит 820 евро. То есть в 2024 году минимальная зарплата составит 42% от прогнозируемой Банком Эстонии средней зарплаты.

Время отдыха будут учитывать по-другому

Весной Европейский суд вынес решение, которое меняет то, как в Эстонии трактуются требования к рабочему времени и отдыху. Изменения могут повлиять на предприятия, где сотрудники работают на основе графика.

Согласно решению суда, ежедневный отдых не является частью еженедельного отдыха, а должен предшествовать ему.

То есть: по крайней мере, раз в семь дней работнику должны быть гарантированы последовательные периоды ежедневного отдыха (11 часов в сутки) и еженедельного отдыха (48 часов — если вы работаете по обычному графику или 36 часов — если ведется суммированный учет рабочего времени).

11 часов + 36 или 48 часов = в общей сложности 47 или 59 часов.

До сих пор требования к рабочему времени и отдыху считались выполненными, если работник получал 36 или 48 часов еженедельного отдыха один раз в течение семи дней. Однако этому не обязательно должен был предшествовать ежедневный отдых продолжительностью в 11 часов.

Инспекция труда будет применять новое толкование при контроле рабочего времени и времени отдыха с 1 января 2024 года.

Гибкое рабочее время в розничной торговле

С конца 2021 года компании сектора розничной торговли получили возможность заключать со своими сотрудниками соглашения о переменной почасовой нагрузке. Работники, работающие с неполной нагрузкой, могут заключать договор о дополнительных часах, что позволяет более гибко планировать работу.

Такая возможность была введена на время. Подобные договоры с работниками можно заключать до 14 июня 2024 г.

Интерес к соглашениям о гибком графике есть, но процесс заключения такого договора довольно бюрократичен. Поэтому работодатели не смогли в полной мере воспользоваться этой возможностью. Однако они хотят продолжать использовать ее и после 15 июня, но на менее жестких условиях, поэтому Министерство экономики ждет от участников рынка идей, как все-таки создать систему, при которой работник может гибко распоряжаться рабочим временем, но при этом учитывались бы интересы всех сторон договора.

У однополых семей такое же право на отдых, как у разнополых

Летом парламент принял поправки к Закону о семье, которые предоставляют однополым парам законное право на брак. С 1 января соответствующие поправки будут внесены и в Закон о трудовом договоре. Например, отныне отпуск по уходу за ребенком («отцовский отпуск») может взять другой родитель ребенка, независимо от его пола.

Услуги пробного дня не будет

Касса по безработице сейчас предлагает соискателю возможность пройти пробный день в компании. Для работодателя пробный день — это подтверждение того, что кандидат подходит для предлагаемой работы. Чтобы организовать такую пробную работу, работодатель должен искать кандидата через Кассу по безработице. Эта услуга с 2024 года предоставляться не будет.