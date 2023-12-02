Подсказка

Александра Матвеева

2 декабря 2023 в 12:00









10 распространенных ошибок в бухгалтерском учете и годовом отчете инвестора

Екатерина Долгушева, главный бухгалтер и консультант по налогообложению в бухгалтерском бюро Punamoon OÜ на конференции ДВ «Заставь деньги работать – 2023». Фото: Эрнест Бондаренко

Какие ошибки совершают инвесторы в бухгалтерском учете и годовом отчете? О 10 самых распространенных ошибках рассказала Екатерина Долгушева, главный бухгалтер и консультант по налогообложению в бухгалтерском бюро Punamoon OÜ на конференции ДВ «Заставь деньги работать – 2023».

«Все ошибки в налогообложении и отчетности происходят по незнанию, без злого умысла», – уверена Долгушева. Однако незнание не освобождает от ответственности, добавляет она.

1. Неподача отчетности при отсутствии деятельности

Годовой отчет необходимо подавать даже в том случае, если у предприятия отсутствует деятельность. По словам Долгушевой, раньше Налогово-таможенный департамент редко штрафовал за неподачу или несвоевременную подачу отчетов, однако в этом году требования ужесточились.

Теперь система Коммерческого регистра автоматически определяет, какая компания подала отчет, а какая – нет. Если отчет не подан или подан с ошибками, есть три пути.

• Система находит в отчете ошибки. Чиновники департамента связываются с компанией.

Отчет не подан:

• Система делает запрос, проверяя, есть ли у компании деятельность, недвижимость, дочерние компании и т.д. Если ничего не найдено, начинается принудительное удаление фирмы из регистра. В начале система оповещает фирму по официальной почте, затем – через Ametlikud Teadaanded. Если компания никак не реагирует, то начинается принудительное удаление из регистра. Важно! У системы нет доступа к находящихся на счету компании деньгам. Поэтому если фирма будет удалена из регистра, возникнет вопрос, как вернуть эти деньги.

• Запрос системы показывает, что у фирмы есть имущество. Поскольку удаление из регистра в таком случае невозможно, компании посылают предупреждение о штрафе. Затем – штрафуют. Сумма штрафа – до 3200 евро и он может выставляться повторно. Уплата штрафа не освобождает от обязанности подавать отчет. Если компания не реагирует, Налогово-таможенный департамент обращается к члену правления фирмы, или, при его отсутствии, к собственнику. Штраф может быть выставлен и фирме, и члену правления, и собственнику.

Что делать, если надоело держать фирму «на полке» и сдавать «нулевые» отчёты?

• Продажа фирмы другому собственнику

• Ликвидация и погашение компании из Коммерческого регистра

• Слияние компаний