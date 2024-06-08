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dv.ee

8 июня 2024 в 7:48









Правительство хочет ограничить покупку недвижимости иностранцами

Недалеко от жилищного комплекса Kalevi Panorama оказались расположены объекты Сил обороны, что смущает Министерство внутренних дел. Фото: Andras Kralla

Министерство внутренних дел планирует внести изменения в законодательство, чтобы граждане третьих стран не могли приобретать недвижимость поблизости от стратегически важных объектов.

Министерство собрало ряд примеров того, как недружественно настроенные по отношению к Эстонии страны приобретают значимую недвижимость за границей, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, цитата по ERR.

«В Эстонии есть, например, квартиры, которые находятся рядом с очень важными объектами и могут использоваться для наблюдения. Также может быть и какая-то более крупная и важная недвижимость», – отметил Ляэнеметс.

Например, это жилой комплекс Kalevi Panorama, в нескольких сотнях метров от которого расположены военный городок на улице Фильтри и штаб-квартира Сил обороны.

ЖК строил Tycoon OÜ Компания на 80% принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Воронину. 20% владеет компания Viim Com OÜ гражданки Эстонии Дины Гончаровой. Квартиры в нескольких зданиях комплекса покупали граждане разных стран.

Кроме этого жилищного комплекса, Департамент полиции и погранохраны уже несколько лет обеспокоен квартирой, принадлежащей гражданину России, которая расположена рядом с одной из эстонских погранзастав. «Это позволяет наблюдать за нашей деятельностью», – сказал Ляэнеметс.