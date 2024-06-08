    Правительство хочет ограничить покупку недвижимости иностранцами

    Недалеко от жилищного комплекса Kalevi Panorama оказались расположены объекты Сил обороны, что смущает Министерство внутренних дел.Фото: Andras Kralla

    Министерство внутренних дел планирует внести изменения в законодательство, чтобы граждане третьих стран не могли приобретать недвижимость поблизости от стратегически важных объектов.

    Министерство собрало ряд примеров того, как недружественно настроенные по отношению к Эстонии страны приобретают значимую недвижимость за границей, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, цитата по ERR.
    «В Эстонии есть, например, квартиры, которые находятся рядом с очень важными объектами и могут использоваться для наблюдения. Также может быть и какая-то более крупная и важная недвижимость», – отметил Ляэнеметс.
    Например, это жилой комплекс Kalevi Panorama, в нескольких сотнях метров от которого расположены военный городок на улице Фильтри и штаб-квартира Сил обороны.

    ЖК строил Tycoon OÜ

    Компания на 80% принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Воронину. 20% владеет компания Viim Com OÜ гражданки Эстонии Дины Гончаровой. Квартиры в нескольких зданиях комплекса покупали граждане разных стран.

    Кроме этого жилищного комплекса, Департамент полиции и погранохраны уже несколько лет обеспокоен квартирой, принадлежащей гражданину России, которая расположена рядом с одной из эстонских погранзастав. «Это позволяет наблюдать за нашей деятельностью», – сказал Ляэнеметс.
    Бывшая жена московского чиновника и одна из богатейших женщин Эстонии Татьяна Росэ (ранее Ликсутова), например, все еще владеет недвижимостью в центре Таллинна. Избавившись от ресторанного бизнеса, она открыла новый, неподалеку от Gianni.

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