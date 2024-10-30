Назад 30.10.24, 06:00 О пенсионных фондах начистоту В свое время пенсионные фонды в силу объективных и не очень причин оставили у будущих пенсионеров неприятное послевкусие, которое до сих пор у многих сохраняется. Но если взглянуть на ситуацию свежим взглядом, то можно обнаружить, что за более чем двадцать лет в этой сфере многое изменилось.

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Пенсионным фондам, которые являются главной составляющей эстонской пенсионной системы, уже более двадцати лет. За это время произошло несколько как позитивных, так и не очень изменений. Но в целом, можно констатировать, что хорошего было сделано все-таки больше. Но не обошлось и без неудачных решений.

Плохое начало

Одна из ошибок, которая была допущена в начале введения пенсионных ступеней, это слабая осведомленность целевой аудитории. Уровень понимания темы личных финансов и инвестиций населения в начале 2000-х оставлял желать лучшего, поэтому банкам не составляло большого труда предлагать клиентам те фонды, которые точно были выгодны банкам, но не обязательно клиентам.

С другой стороны, общая коммуникация со стороны государства тоже была слабой и непонятной. Одна только фраза «государство будет добавлять 4% к накоплениям во II ступени», демонстрирует, насколько плохо и некорректно преподносилась информация людям, которые еще недавно жили в другом государстве, где не было никакого инвестирования и все верили в государственную пенсию.

На отсутствие знаний и понимания наложилось и то, что доступ к информации был весьма ограничен. Во-первых, сравнить доходность и расходы, связанные с фондами, было невозможно, так как просто-напросто еще не с чем было сравнивать. Во-вторых, интернет и его возможности были недоступны так, как сегодня. Поэтому основным источником этой специфической информации оставались работники банка, которые преследовали интересы своего работодателя.

Тот факт, что всех, кто родился начиная с 1984 года, автоматически присоединяли ко II ступени, не добавляло популярности пенсионным фондам. Несмотря на то, что этот подход имел благородные цели, его «принудительный» формат не вызывал позитивной реакции.

Для банков же все это создавало отличные возможности, чем они активно и пользовались. Например, Swedbank вспоминает : «Например, наш самый популярный фонд, K60, взимает 0,7% в год (включая комиссию за управление в размере 0,54%). В 2002 году, когда фонд назывался K3, комиссия за управление составляла 1,59 % в год, а 1,5% от ежемесячного взноса шло на вступительный взнос».

Несколько лет назад я лично имел возможность задать вопрос управляющему пенсионными фондами одного эстонского банка, почему у них такие высокие комиссии у пенсионных фондов, на что он честно ответил: «Потому что мы можем».

Завышенные ожидания

Отсутствие понимания у населения, что из себя представляет инвестирование, искажало и ожидания вкладчиков. Даже сегодня, когда тема инвестирования более понятна и доступна для широких масс, ожидания новичков как правило завышены и мало реалистичны.

Структура первых пенсионных фондов, которая не позволяла инвестировать все средства в более рискованные, но и более доходные активы (например, акции), в принципе не могла обещать больших прибылей вкладчикам. А если сюда добавить весьма щедрые выплаты банкам за управление этими деньгами, что в значительной степени сокращало и без того небольшие доходы вкладчиков, то неудивительно, что разочарования накапливались.

Кризис 2008 года, когда пенсионные накопления людей сократились на треть, а то и больше, усугубил отношение к накопительной пенсии во II и III ступенях. Особенно обожглись тогда те, кто имел III ступень, из которой многие начали выводить деньги как раз в тот момент, когда этого делать не стоило, реализовав тем самым приличные и очень неприятные убытки.

Если в 2008 году к III ступени было присоединено почти 135 тысяч человек, то к 2013 году их число сократилось до 99 тысяч, и оно практически не менялось вплоть до 2020 года, когда выросло почти в два раза. Рост был обусловлен увеличением возраста, когда человек может забирать средства из III ступени по льготной налоговой ставке в 10%. Все те, кто открыли третью ступень до 2021 года, могут вывести оттуда деньги по этой ставке, если с момента заключения договора с III ступенью прошло не менее пяти лет и если возраст вкладчика достиг 55 лет. По новым условиям вывести средства из III ступени по льготной налоговой ставкой можно лишь за пять лет до наступления пенсионного возраста. Источник: Pensionikeskus

Вкладчиков II ступени от этой классической ошибки спасло то, что тогда из II ступени забрать деньги было просто невозможно. И тем не менее неприятный осадок остался у всех.

В дополнение ко всему этому, спустя некоторое время на пенсию начали выходить и первые пенсионеры, получая к своей основной пенсии и надбавку из второй ступени. Не трудно догадаться, что она была не той, на которую рассчитывали. Однако помимо завышенных ожиданий и скудной доходности фондов главной причиной маленьких выплат тогда в первую очередь все-таки был короткий период накопления.

Более того, некоторые заключали договоры со страховыми обществами о пожизненной пенсии, что является весьма невыгодным вариантом и по сей день. Но к тому моменту уже мало кто хотел во всем этом разбираться – репутация пенсионных фондов и без того была прилично подмочена.

Многое изменилось

К счастью, многие уроки прошлого все-таки были учтены, и сегодня система работает уже гораздо лучше.

Например, закон теперь ограничивает «жадность» банков. В частности, если объемы фонда увеличиваются, банки обязаны снижать плату за управление этим фондом. То же правило действует и в обратном порядке, но весьма логично предположить, что если люди выводят свои средства из фонда, то увеличивать плату за него будет весьма странной стратегией.

Тем более количество фондов и тех, кто их предлагает, увеличилось. Конкуренция в итоге привела к снижению платы за управление и появлению на рынке индексных фондов, которые следят за определенным биржевым индексом и поэтому имеют пассивную форму управления, а значит и плата за них значительно ниже.

Сегодня можно самостоятельно быстро оформить переход из одного фонда в другой, а также есть возможность содержать свои пенсионные накопления в разных фондах, вне зависимости от банков. Инвестиционный счет для самостоятельного инвестирования своих пенсионных накоплений – еще одна из новых возможностей. Все это улучшило систему и сделало ее значительно более гибкой и выгодной в первую очередь для вкладчиков, а не посредников.

Фонды также легко и просто сравнивать между собой . И большинство тех, что на рынке существуют более 15 лет, демонстрируют доходность, которая опережала средний показатель инфляции за весь период. И это даже с учетом платы за управление.

Однако многие по-прежнему помнят неудачный старт и проблемы того периода, не обращая внимания на изменения.

Не обошлось и без ошибок

Сохраняющуюся непопулярность пенсионных ступеней в некоторой степени продемонстрировала последняя реформа, которая позволила выводить деньги из II ступени. С момента появления такой опции из II ступени вышло около 250 тысяч человек, или около одной трети.

Самое большое число вкладчиков во II ступени было в 2020 году – 764 769 человека. После реформы, которая позволила выводить свои накопления из этой ступени, количество вкладчиков упало в 2021 году до 576 390. За тот же период число вкладчиков в III ступень выросло с 166 286 в 2020-м до 179 516 в 2021-м. На конец 2023 года во второй ступени было зарегистрировано 576 122 и в III – 196 509 вкладчиков. Источник: Министерство финансов

В то же время возможность забрать свои накопления стала прекрасным доказательством того, что система II ступени работает. Средний размер выводимой из II ступени суммы составляет около 7-8 тысяч евро. Учитывая, что в Эстонии около четверти людей живет от зарплаты до зарплаты, а у трети населения накопления составляют менее месячной зарплаты, то для более чем половины жителей страны накопленные во II ступени деньги – настоящее богатство, которое они сумели скопить благодаря «принудительному» формату II ступени.

Однако теперь этот формат не работает, что, с одной стороны, дает свободу выбора и действия вкладчику, с другой – значительно увеличивает риск ошибки, которую совершали вкладчики III ступени после кризиса 2008 года, а также риск выйти на пенсию без дополнительных накоплений. А маленькая пенсия – это вполне реальная угроза для всех тех, кто не позаботится об этом заранее.

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