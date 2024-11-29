Калькулятор: как не попасть впросак, заказав товары в интернете?

На сайте Налогово-таможенного департамента доступен новый калькулятор
таможенной пошлины, который поможет жителям Эстонии рассчитать налоги, применяемые к товарам, заказанным из государств, не входящих в Европейский союз.
- Вопользуйтесь калькулятором, чтобы налог не стал для вас неожиданностью. Foto: Liis Treimann
„Каждый год на неделе так называемой „чёрной пятницы“ видно, что многие жители Эстонии заказывают товары из государств, не входящих в Европейский Союз, не зная точно, какие налоги могут применяться к заказанным ими товарам. С помощью калькулятора таможенной пошлины очень легко и удобно получить представление о возможных налогах, связанных с покупкой“, – сказала руководитель службы таможенных услуг НТД Каари Лайневоол.
„Если при покупках стоимостью менее 150 евро к заказанным товарам применяется только налог с оборота, то более дорогие товары облагаются также и таможенной пошлиной. Особенно важно это знание в случае более дорогих товаров, где ставка таможенной пошлины зависит от вида товара и государства происхождения“, - добавила Лайневоол.
Калькулятор таможенной пошлины предназначен прежде всего для людей, заказывающих товары в интернет-магазинах за пределами Европейского союза. Он основан на списке наиболее заказываемых товаров, в который входят, например, электронные изделия, одежда, косметика и игрушки. Пользователь должен выбрать в калькуляторе только описание товара, ввести цену, транспортные расходы, государство отправления и валюту, а сумма налога рассчитывается автоматически.
„Мы надеемся, что этот цифровой инструмент поможет принять более осознанные решения о покупке и избежать последующих возможных неожиданностей при получении товара“, – сказала Лайневоол.
Дополнительную информацию о калькуляторе таможенной пошлины можно найти здесь.
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