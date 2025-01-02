Назад 02.01.25, 06:00 Взгляд в 2025 год: наибольший удар по пищевой промышленности нанесут налоги Развитие пищевой промышленности в Эстонии будет происходить в основном за счет экспорта, но правительственная политика лишает местных производителей каких бы то ни было преимуществ, замечает глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.

Сирье Потисепп. Foto: Raul Mee

Местные предприниматели встречают новый год без розовых очков. Впереди – повышение налогов, реформы и новые требования, и все это – на фоне острой, непрекращающейся нехватки специалистов. Выживать в таких условиях приходится практически всем секторам экономики. Своими ожиданиями с ДВ поделились представители различных отраслей.

Пищевая промышленность – один из немногих секторов, который страдает от любых налоговых изменений – либо напрямую, либо посредством снижения покупательной способности потребителей. Еда была и будет основной потребностью человека, которая обеспечивает спрос. Однако товары со скидкой и продукты, срок годности которых приближается к отметке «лучше употребить до», уже составляют более половины потребительской корзины жителей Эстонии. Это говорит о том, что, помимо расходов на жилье и других ежемесячных обязательств, у людей остается все меньше денег на продукты питания.

За три года цены на продукты питания в нашей стране выросли на 40%. Доверие потребителей находится на рекордно низком уровне, что привело к снижению объемов продаж. Это, в свою очередь, влияет на цену продукции, поскольку постоянные расходы приходится покрывать за счет снижения объемов. И признаков улучшения чувства уверенности потребителей в новом году пока нет.

Рост цен на продукты питания обусловлен самой дорогой в регионе электроэнергией, ростом стоимости рабочей силы из-за давления на заработную плату, повышением цен на сырьевые товары во всем мире, а также введением новых налогов и повышением уже действующих. В следующем году налог с оборота увеличится до 24%, что выведет Эстонию на второе место в Европейском союзе по уровню этого налога на продукты питания.

Развитие пищевой промышленности в Эстонии будет происходить в основном за счет экспорта. Однако наши предприятия теряют конкурентоспособность, поскольку производственные ресурсы либо дорожают (например, из-за роста цен на электроэнергию), либо облагаются более высокими налогами на государственном уровне в результате политических решений (акцизы на топливо и т. д.). Кроме того, государства ЕС в той или иной степени поддерживают свои предприятия, требуя от Евросоюза исключений для ряда отраслей, чего, к сожалению, Эстония практически не делает. В ряде государств много протекционизма, и поэтому выигрывают те страны, которые выводят на рынок отечественную продукцию.

В результате нашей политики, отечественные производители потеряли места на полках в местных магазинах, а также экспортные сделки и контракты. Вернуть их практически невозможно или очень сложно, поскольку конкуренция на продовольственном рынке весьма жесткая.

К сожалению, отдельные положительные сигналы с экспортных рынков не меняют общую картину в долгосрочной перспективе. Рост экспорта продовольствия в октябре был обусловлен главным образом увеличением объемов экспорта зерновых и какао-продуктов. Для зерновых это сезонный фактор, в то время как для какао-продуктов росту объемов способствовали, в частности, цены, которые резко выросли на мировых рынках, поскольку изменение климата привело к сокращению доступности какао-бобов. Остается лишь надеяться на то, что эстонские потребители все-таки будут отдавать предпочтение отечественной продукции.