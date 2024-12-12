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  • 12.12.24, 14:22

Рийгикогу утвердил налог на безопасность

Рийгикогу принял инициированный правительством законопроект о налоге на безопасность.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
Согласно принятому закону, в Эстонии до конца 2028 года вводится налог на безопасность с целью получения дополнительных налоговых доходов для повышения обороноспособности Эстонии, передает rus.err.ee.
Налог состоит из трех частей: повышение налога с оборота на два процентных пункта (с 1 июля 2025 года), повышение подоходного налога с физических лиц на два процентных пункта и введение налога на прибыль предприятий в размере двух процентов (последние два повышения налога вступят в силу с 1 января 2026 года).
Таким образом, ставка налога с оборота увеличится до 24% с июля следующего года и ставка подоходного налога также до 24% с 2026 года.
Во втором чтении в законопроект были внесены поправки, касающиеся налога на прибыль с предприятий: была добавлена возможность платить авансовые платежи на основании прибыли за предшествующий квартал и введено уточнение, согласно которому налогом облагается неконсолидированная прибыль материнского предприятия, а также добавлена поправка, предотвращающая уклонение от налога за счет различных сделок или бухгалтерских записей, совершаемых с целью уменьшения налога.

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