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  • 27.01.25, 10:42

Хотите инвестировать в недвижимость? Эксперт объясняет, что нужно учитывать

Недвижимость – это инвестиция, которая дала многим жителям Эстонии возможность получить дополнительный доход. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане объясняет, на какой тип недвижимости стоит обратить внимание, если основной целью покупки является увеличение стоимости вашего имущества.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla
За последнее десятилетие цены на недвижимость в Эстонии росли примерно на 8% в год, но на рынке все еще есть объекты, которые дорожают чуть быстрее, чем в среднем. «Быстрее всего растет стоимость жилья, которое является более востребованным, то есть более доступным и относительно недорогим для большего числа людей. Например, квартира в крупном городе – особенно в тех районах, где людям нравится жить», – пояснил Ребане.
Однако важно учитывать, что цены на недвижимость в Эстонии в последние годы росли значительно быстрее, чем во многих других европейских странах. «В период с 2010 по 2023 год в Эстонии наблюдался самый быстрый рост цен на недвижимость в Европейском Союзе, что привело к ухудшению доступности жилья. Хотя цены в Европе еще не полностью выровнялись, прежний быстрый рост означает, что в будущем цены на недвижимость вряд ли будут расти такими же темпами», – считает Ребане. Он добавил, что если вы покупаете квартиру в новостройке в районе Каламая и ожидаете, что в ближайшем будущем цена может удвоиться, то не стоит на это надеяться, так как начальная точка уже очень высока.
Тем не менее, цены на недвижимость со временем обычно растут. Хотя покупка недвижимости в Таллинне и Тарту, скорее всего, и дальше будет оставаться инвестицией с очень хорошим потенциалом роста, крупные города Эстонии могут быть не единственными хорошими местами для инвестиций в недвижимость. Например, Ребане отметил, что во многих небольших городах цены на недвижимость растут значительно быстрее, чем в среднем по стране, а иногда наоборот, значительно медленнее.
«Цены на недвижимость растут быстрее в районах с высокой концентрацией бизнеса и недавно начавшимся ростом населения. За недвижимостью в этих районах также охотятся инвесторы, желающие не только получить доход от аренды, но и, прежде всего, увеличить стоимость своей недвижимости», – сказал он, добавив, что самое главное при планировании – знать район и спрос в этом районе.
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic, поскольку многие жители Эстонии верят в перспективность недвижимости, очевидно, что люди становятся все более информированными, когда дело доходит до принятия решений об инвестировании в недвижимость. В связи с этим люди часто решают инвестировать именно в недвижимость. «Поскольку недвижимость при желании можно продать, сдать в аренду или обменять на более подходящую, для многих людей она стала привлекательным вариантом дополнительного заработка», – заключил он.
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