Рынок недвижимости в Тарту: спрос на аренду падает, покупателей интересуют пригороды
В 2025 году рынок недвижимости в Тарту находится в водовороте противоречивых трендов. Жилая недвижимость сохраняет стабильность, но рынок аренды столкнулся с резким спадом спроса, а коммерческая недвижимость по-прежнему борется с низкой активностью.
По словам руководителя тартуского региона компании Domus Kinnisvara Кайсы Хийре, местные жители вновь чувствуют себя увереннее на рынке недвижимости. Foto: Sille Annuk / Tartu Postimees / Scanpix
Член правления и руководитель продаж тартуского бюро компании Uus Maa Кристи Тобрелутс отметила, что в начале войны в Украине спрос на рынке аренды в Тарту резко вырос, поскольку многие беженцы искали жилье. Теперь же доля прибывающих украинцев значительно снизилась. Это привело к тому, что прежний дефицит арендного жилья частично превратился в избыток, особенно в сегменте более дешевых объектов, признала Тобрелутс.
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