Назад 22.01.25, 12:28 Рынок недвижимости в Тарту: спрос на аренду падает, покупателей интересуют пригороды В 2025 году рынок недвижимости в Тарту находится в водовороте противоречивых трендов. Жилая недвижимость сохраняет стабильность, но рынок аренды столкнулся с резким спадом спроса, а коммерческая недвижимость по-прежнему борется с низкой активностью.

По словам руководителя тартуского региона компании Domus Kinnisvara Кайсы Хийре, местные жители вновь чувствуют себя увереннее на рынке недвижимости. Foto: Sille Annuk / Tartu Postimees / Scanpix

Член правления и руководитель продаж тартуского бюро компании Uus Maa Кристи Тобрелутс отметила, что в начале войны в Украине спрос на рынке аренды в Тарту резко вырос, поскольку многие беженцы искали жилье. Теперь же доля прибывающих украинцев значительно снизилась. Это привело к тому, что прежний дефицит арендного жилья частично превратился в избыток, особенно в сегменте более дешевых объектов, признала Тобрелутс.