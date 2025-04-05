Использовать предпринимательский счет стало еще выгоднее

Использование предпринимательского счета как гибкого и удобного способа уплаты налогов становится все более популярным среди жителей Эстонии. Люди в возрасте от 21 года до 30 лет пользуются таким счетом активнее всех. Другие группы также представлены, причем его самому младшему владельцу 3 года, а старшему – 88 лет.
- Предпринимательский счет – это отдельный банковский счет, предназначенный для частных лиц, продающих товары или оказывающих услуги. Foto: Erik Prozes
Выполнение работ виртуально и на платформах способствовало росту интереса к использованию предпринимательского счета, что также сопровождалось желанием людей обеспечить самих себя работой.
По словам руководителя по предоставлению услуг из отдела подоходного налога Рийны Рандвер-Сыэр, использование предпринимательского счета удобно, прежде всего, потому, что не надо волноваться за подачу бухгалтерских отчетов, ежемесячных деклараций и уплату налогов. «Все это происходит автоматически на основании поступлений на предпринимательский счет. Его использование в 2025 году стало еще выгоднее, чем ранее. Ставка налога 20% действует в отношении доходов от 25 000 до 40 000 евро, полученных за календарный год; ранее она составляла 40%», – сказала она.
По данным Налогово-таможенного департамента (НТД), более 30 000 предпринимательских счетов активно используется по состоянию на начало апреля. Сумма сделок, отраженных на этих предпринимательских счетах, превысила за первые три месяца этого года 13 миллионов евро, а в прошлом году – 50 миллионов евро.
Люди в возрасте от 21 года до 30 лет открыли наибольшее количество (более 10 000) действующих предпринимательских счетов. Возрастная группа от 31 года до 40 лет следует за ними (почти 8500 предпринимательских счетов). Пользователи от 41 до 50 лет находятся на третьем месте, у которых открыто более 5000 предпринимательских счетов.
Если сравнивать данные по регионам, то жители Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа пользуются активнее всех предпринимательскими счетами: почти 18 000, 3500 и 3000 соответственно.
Удовлетворенность клиентов, использующих предпринимательские счета, значительно повысилась за год. Индекс по удовлетворенности услугами составлял 55% в 2023 году и уже 72% – в 2024. «Клиенты говорят, что использовать предпринимательский счет очень удобно и просто при зарабатывании доходов. Среди его пользователей можно выделить тех, кто дают частные уроки в качестве учителей, предлагают косметические услуги (в дополнение к своей основной работе), продают предметы декоративно-прикладного искусства или рукоделия», – заявила руководитель по предоставлению услуг Рийна Рандвер-Сыэр.
Предпринимательский счет предназначен, прежде всего, для людей, оказывающих другим частным лицам такие услуги, которые не влекут за собой прямые расходы. Он также подходит в случае получения дополнительного дохода для тех, кто как продает людям или предприятиям услуги и товары, траты на материалы либо приобретение которых были незначительны, так и производит что-то сам.
Самое важное изменение в 2025 году – это льготная 20%-ная ставка налога, которая действует в отношении доходов от 25 000 до 40 000 евро, полученных за календарный год. Ставка налога с доходов, отраженных на предпринимательском счете пользователя, который присоединился ко II пенсионной ступени, увеличивается на выбранную им ставку платежа по обязательной накопительной пенсии (2%, 4% или 6%). Если сумма, переведенная на предпринимательский счет, является единственным источником дохода для человека, то на него ежемесячно должно поступать 2255 евро для того, чтобы получать медицинское страхование.
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