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  • 04.02.25, 11:45

Когда сказать «нет» предпринимательскому счету?

Предпринимательский счет не всегда подходит для ведения бизнеса в Эстонии. В некоторых случаях от него следует отказаться и сделать выбор в пользу других форм предпринимательства, пишет собственник и налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева.
Налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева. Foto: личный архив
  • Налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева. Foto: личный архив
С одной стороны, предпринимательский счет – это хорошая возможность для частного лица вести бизнес, не беспокоясь о бухгалтерской отчетности, ежемесячных налоговых декларациях и уплате налогов – все это происходит автоматически. С другой стороны, такой счет не всегда подходит для предпринимательской деятельности в Эстонии.
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