Когда сказать «нет» предпринимательскому счету?

Пока в Эстонии обсуждают предстоящее повышение налогов и появление возможного налога на прибыль предприятий, стоит обратить внимание и на изменения в налоговой политике наших соседей. Так, в Финляндии с 1 сентября 2024 года общая ставка налога с оборота увеличится с 24% до 25,5%, что повлияет и на эстонские компании, действующие на финском рынке, напоминает бухгалтер-консультант бухгалтерского и юридического бюро Punamoon Екатерина Долгушева.