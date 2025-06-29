Можно ли использовать родительский отпуск в определенные рабочие дни?
Может ли работник, по закону уведомив работодателя как минимум за 30 дней, подать заявление с просьбой, например, с ноября по апрель находиться в отпуске по уходу за ребенком каждый вторник и четверг, а работать по понедельникам, средам и пятницам?
Работа на условиях частичной ставки и в чередующемся режиме во время родительского отпуска может повлиять на размер компенсаций при прекращении трудовых отношений.
Foto: Андрес Хаабу
Вправе ли работодатель в такой ситуации изменить рабочее время или другие условия труда работника, если до ухода в отпуск родитель работал на полную ставку? Может ли при этом работник сохранять полную занятость и использовать дни родительского отпуска?
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