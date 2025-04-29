Какой вид договора выбрать для выполнения работы?

Работник спрашивает: «Работодатель сказал, что хочет завершить наши трудовые отношения, и с новой недели мне не нужно ходить на работу. Я с этим не согласен, но работодатель уже внес соответствующую отметку в регистр трудовой занятости Налогово-таможенного департамента. Можно ли таким образом прекращать договор?»
«Сегодня мы находимся на этапе, когда качественная иммиграция могла бы повысить зарплаты эстонцев», — подчёркивает руководитель компании по техническому обслуживанию самолётов Magnetic MRO Ристо Мяэотс. Компания, предоставляющая услуги с высокой добавленной стоимостью, хотела бы активно расти и могла бы предоставить работу нескольким десяткам человек, но работников нет.
Мнения о планируемых в Эстонии поправках к Закону о трудовом договоре разделились кардинально. В то время как работодатели видят в этом положительные изменения не только для них самих, но и для работников, профсоюзы с этим совершенно не согласны и требуют пересмотра законопроекта.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.