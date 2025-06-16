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  • 16.06.25, 13:42

Как регулируется неоплачиваемый отпуск?

Работник спрашивает: я уже использовал 28 дней основного отпуска, но хочу поехать в путешествие в конце года. Имею ли я право взять неоплачиваемый отпуск в удобное для меня время?
Работник не всегда имеет право на неоплачиваемый отпуск.
  • Работник не всегда имеет право на неоплачиваемый отпуск.
  • Foto: Pixabay
Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:
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