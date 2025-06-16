Как регулируется неоплачиваемый отпуск?

Мнения о планируемых в Эстонии поправках к Закону о трудовом договоре разделились кардинально. В то время как работодатели видят в этом положительные изменения не только для них самих, но и для работников, профсоюзы с этим совершенно не согласны и требуют пересмотра законопроекта.
Достигнуть финансовой свободы или выйти раньше на пенсию не получится, не приложив для этого определенных усилий. Один из подходов, который может помочь на этом пути – переводить абстрактные цифры в часы вашей жизни, которые вы проводите на работе.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.