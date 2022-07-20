Спецпроекты

Александр Баранцев

20 июля 2022 в 12:29 Поделиться:









Яйца, сыр, кофе: какие продукты с начала года подорожали в Эстонии сильнее всего

Согласно экономическому прогнозу Банка Эстонии от 14 июня в 2022 году в стране ожидается рост потребительских цен на 15,1%. Насколько они успели вырасти с начала года в реальности, и какие продукты подорожали сильнее всего, пересчитал Александр Баранцев.

Фото: Александр Баранцев

Для анализа изменения цен были использованы открытые данные: прейскуранты продовольственных магазинов за период с 28 декабря 2021 года по 3 января 2022 года (для определения цен в начале года), а также ценники в магазинах по состоянию на 19 июля 2022 года (для обозначения цен на данный момент). Все цены вносились без учёта скидок и специальных акций магазинов. В качестве магазинов для проверки актуальных цен были выбраны столичные магазины: Maxima (Линнамяэ, 57) и Rimi (Мустакиви, 13).

Статья Александра Баранцева публикуется в рамках Летней школы журналистики, которая организована Стокгольмской школой экономики (SSE Riga) при партнерстве с «Деловыми ведомостями». На сайте dv.ee появилась рубрика «Молодые и деловые», в которой мы будем публиковать работы студентов школы.

Статистика показывает, что в начале года цены на отслеживаемые продукты питания были ниже на от 4 до 54 процентов. Особенно впечатляет цена упаковки яиц, которая выросла в обоих сетях больше чем в половину.

Как изменились цены в Rimi

В сети магазинов Rimi в сравнением с ценами на начало года цены в среднем поднялись примерно на 17%, что близко к данным Банка Эстонии.

Как уже было упомянуто выше, сильнее всего подорожали яйца (50%). Значительно выросли цены на молотый кофе (43%), сыр (29%). Если в начале года цена на сыр эстонского производства в Rimi составляла 4,49€, то уже в середине июля за аналогичный продукт придется выложить 5,79€.

Яйца, сыр и масло - лидеры по росту цен

В сети Maxima пачка тертого сыра, которая ещё в начале этого года стоила 3,99€ за 500 грамм, стоит 5,59€. То есть здесь подорожание составило 40%. В целом, в магазинах сети Maxima ситуация похожа на конкурента: больше всего выросли цены на яйца, сыр и масло, то есть на товары, входящие в состав рекомендуемой ежемесячной продуктовой корзины.

Иначе говоря, значительный рост цен ощутило на себе большинство потребителей. Цена на масло возросла с 1,89€ до 2,25€ или примерно на 19%.

Разница цен в Maxima

Интересно, что среди отслеживаемых позиций не было замечено ни одного примера "шринкфляции" – то есть снижения производителем количества, объема или веса товара в упаковке для создание иллюзии более низкой цены.

После посещения магазинов стало понятно, что цены даже на одни и те же товары в разных сетях росли неравномерно. С учетом акций и спецпредложений, разница в стоимости одинаковых позиций может быть очень существенной.

Постоянное отслеживание цен в нескольких сетях в поисках самых выгодных предложений, конечно, не компенсирует инфляции, но все равно пойдет на пользу вашим личным финансам.