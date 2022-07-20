  • Поделиться:

    Яйца, сыр, кофе: какие продукты с начала года подорожали в Эстонии сильнее всего

    Согласно экономическому прогнозу Банка Эстонии от 14 июня в 2022 году в стране ожидается рост потребительских цен на 15,1%. Насколько они успели вырасти с начала года в реальности, и какие продукты подорожали сильнее всего, пересчитал Александр Баранцев.

    Фото: Александр Баранцев
    Для анализа изменения цен были использованы открытые данные: прейскуранты продовольственных магазинов за период с 28 декабря 2021 года по 3 января 2022 года (для определения цен в начале года), а также ценники в магазинах по состоянию на 19 июля 2022 года (для обозначения цен на данный момент). Все цены вносились без учёта скидок и специальных акций магазинов. В качестве магазинов для проверки актуальных цен были выбраны столичные магазины: Maxima (Линнамяэ, 57) и Rimi (Мустакиви, 13).

    Статья Александра Баранцева публикуется в рамках Летней школы журналистики, которая организована Стокгольмской школой экономики (SSE Riga) при партнерстве с «Деловыми ведомостями».

    На сайте dv.ee появилась рубрика «Молодые и деловые», в которой мы будем публиковать работы студентов школы.

    Статистика показывает, что в начале года цены на отслеживаемые продукты питания были ниже на от 4 до 54 процентов. Особенно впечатляет цена упаковки яиц, которая выросла в обоих сетях больше чем в половину.
    Как изменились цены в Rimi
    В сети магазинов Rimi в сравнением с ценами на начало года цены в среднем поднялись примерно на 17%, что близко к данным Банка Эстонии.
    Как уже было упомянуто выше, сильнее всего подорожали яйца (50%). Значительно выросли цены на молотый кофе (43%), сыр (29%). Если в начале года цена на сыр эстонского производства в Rimi составляла 4,49€, то уже в середине июля за аналогичный продукт придется выложить 5,79€.
    Яйца, сыр и масло - лидеры по росту цен
    В сети Maxima пачка тертого сыра, которая ещё в начале этого года стоила 3,99€ за 500 грамм, стоит 5,59€. То есть здесь подорожание составило 40%. В целом, в магазинах сети Maxima ситуация похожа на конкурента: больше всего выросли цены на яйца, сыр и масло, то есть на товары, входящие в состав рекомендуемой ежемесячной продуктовой корзины.
    Иначе говоря, значительный рост цен ощутило на себе большинство потребителей. Цена на масло возросла с 1,89€ до 2,25€ или примерно на 19%.
    Разница цен в Maxima
    Интересно, что среди отслеживаемых позиций не было замечено ни одного примера "шринкфляции" – то есть снижения производителем количества, объема или веса товара в упаковке для создание иллюзии более низкой цены.
    После посещения магазинов стало понятно, что цены даже на одни и те же товары в разных сетях росли неравномерно. С учетом акций и спецпредложений, разница в стоимости одинаковых позиций может быть очень существенной.
    Постоянное отслеживание цен в нескольких сетях в поисках самых выгодных предложений, конечно, не компенсирует инфляции, но все равно пойдет на пользу вашим личным финансам.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Инфляция – не помеха: популярность жилищных кредитов растет
План ЕС предусматривает сокращение потребления газа на 15%
Порошенко вел в Эстонии переговоры о закупках у компании Milrem
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: цель газовой войны — Германия
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Netflix потерял почти 1 млн платных подписчиков во втором квартале
Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, зафиксировал отток почти 1 млн пользователей во втором квартале, при этом компания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки, пишет
Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, зафиксировал отток почти 1 млн пользователей во втором квартале, при этом компания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Аналитик: придется учиться жить с «медведями»
«Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
«Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
Все мнения
Эпицентр
Эстонские компании ищут замену газу Статистика показывает снижение потребления
Эстонские промышленные компании ищут замену газу. В качестве вариантов рассматривают топочное и сланцевое масло, а также биогаз.
Эстонские промышленные компании ищут замену газу. В качестве вариантов рассматривают топочное и сланцевое масло, а также биогаз.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: такими темпами она двузначной станет!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынк.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынк.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение