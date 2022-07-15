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История серии игр FNaF, созданной Скоттом Коутоном, началась в 2014-м и закончилась в 2021-м году на грустной, но правильной ноте. Фото: Коллаж ДВ, Five nights at Freddy's

Спецпроекты

Елизавета Пелёвина

15 июля 2022 в 7:39

«История одного успеха – история тысячи и одного падения». Как прославился создатель популярной среди подростков серии игр Five nights at Freddy's

Рассказываем полную историю Скотта Коутона, создателя культовой серии инди-хоррор игр Five nights at Freddy's. Пережив одно падение за другим, он совершил победный взлет, но после этого неожиданно ушел в тень.

Серия Five nights at Freddy's, об авторе которой пойдет речь, заработала огромный коммерческий успех. За 7 лет после выпуска первой игры, ее автор заработал как минимум 20 миллионов долларов (по оценке американского финансового портала Just richest). По информации того же портала, половину этих денег принесла связанная с игрой сувенирная продукция.

Статья Елизаветы Пелёвиной публикуется в рамках Летней школы журналистики, которая организована Стокгольмской школой экономики (SSE Riga) при партнерстве с «Деловыми ведомостями». На сайте dv.ee появилась рубрика «Молодые и деловые», в которой мы будем публиковать работы студентов школы.

Помимо компьютерных игр, по франшизе FnaF было выпущено 22 книги, а в Лас-Вегасе построен «дом ужасов», вдохновленный серией. Кроме этого, сейчас по мотивам игры снимается фильм. И это – не считая огромного количества фан-артов, фан-игр и в целом произведений поклонников.

Столь громкий успех вырос из проекта, который изначально должен был состоять всего из одной игры с простеньким геймплеем. И на самом деле триумфу предшествовала весьма грустная история падений автора все ниже и ниже на дно жизни – прежде, чем он смог совершить победный взлет.

Персонажи игры Five nights at Freddy's. Фото: Five nights at Freddy's

Лунатизм, христианство и мысли о самоубийстве

Эта история началась в 2014-м и закончилась в 2021-м году на грустной, но правильной ноте.

Скотт Коутон родился в Хьюстоне, главном городе штата Техас, и вырос в довольно бедной христианской семье. Он начал увлекаться разработкой игр еще в детстве, когда мать подарила ему простенький конструктор игр Klik & Play, на котором, можно сказать, и создавались его первые программы.

Скотт был глубоко погружен в христианство и посвятил проповедованию религиозных идей большую часть своих игр до того, как создал серию FNaF. Какое-то время он работал на студии Hope animation, где и разрабатывал игры с христианскими мотивами и создавал 3D-модели для мультфильмов. Но осознав, что его работа приносит недостаточно средств, и денег не хватает на то, чтобы прокормить себя и семью, он покинул студию и начал самостоятельно разрабатывать игры уже под собственным брендом Scottgames.

Несмотря на нужду, Скотт по-прежнему занимался тем, что не находило особого спроса: детские игры с религиозным подтекстом. При этом его навыки геймдизайна не были очень уж развитыми. Поэтому Скотту приходилось зарабатывать себе на хлеб в самых разных местах. Он успел побывать и программистом, и кассиром, и грузчиком. Казалось, жизнь становилась все хуже и хуже. Все это доводило Коутона до мыслей о самоубийстве, тем более, что еще с детства у него были психологические проблемы: он страдал лунатизмом и кошмарами. Поскольку жизнь Скотта была застрахована, он даже думал о том, что его смерть могла бы помочь его семье выбраться из бедности. После того, как он признался в этом своему психиатру, тот доложил все страховой компании Скотта, и страховку аннулировали.

Если людей пугают мои модельки бобров, то насколько страшным для них окажется целый хоррор?

Из-за того, что, как однажды сказал сам Скотт, «его смерть больше ничего не стоила, как и его жизнь», он решил, что лучше все-таки продолжить бороться. «Бог может использовать меня как ему угодно. Но я больше не понимаю, чем могу быть Ему полезен», – признавался он в интервью христианскому культурному порталу Geeks Under Grace, которое дал еще на заре популярности первой FNaF. Из этого интервью и стали известны подробности жизни Скотта до того, как к нему пришел большой успех.

Он продолжил создавать игры. Начиная с выпуска игры Chipper and sons Lumber Co. (рус. Компания по доскам Чиппера и сыновей) – детской приключенческой истории о семье бобров-лесорубов, где задача игрока – развивать их семейное дело, – жизнь, наконец, начала меняться в лучшую сторону. Поначалу игру раскритиковали за то, что модельки в ней выглядят слишком страшными для детской аудитории, на которую она была ориентирована. Это, конечно, было обидно, но натолкнуло разработчика на интересную мысль. Если людей пугают его модельки бобров в детской игре, то насколько страшным для публики окажется созданный им хоррор?

Скриншот игры Chipper and sons Lumber Co.

С этими мыслями он начал разработку той самой игры, за которую получил мировое признание – Five nights at Freddy's.

Поскольку критики упоминали, что герои Chipper and sons напоминают жутких аниматроников (механические персонажи, чаще всего изображающие животных и служащие для развлечения посетителей в различных заведениях), он вспомнил, как когда-то его самого очень напугали роботы из реально существующей пиццерии «Чаки Чиз». Это и стало основой для задумки FNaF.

Перед выпуском первой игры (тогда Скотт еще не знал, что идея перерастет в целую серию) он попытался собрать денег на разработку, но кампания с треском провалилась. «Я получил ровно ноль долларов», – признался Коутон. Кстати, историю создания FNaF он рассказал весьма необычным образом: в газете, которая появляется на экране в одной из игр серии.

Историю создания FNaF Скотт Коутон рассказал весьма необычным образом: в газете, которая появляется на экране в одной из игр серии (обратите внимание на расфокусированный текст по бокам). Фото: Five nights at Freddy's

Молитвы услышаны!

Коутон был почти уверен, что игра, как всегда, не будет пользоваться популярностью, и был готов назвать ее своим последним проектом. Но она «взлетела», принеся разработчику большую известность.

Впервые FNaF вышла на платформе Desura (дистрибьютор игр для Windows, Linux и OS X). Чуть позже состоялся выход на Android и iOS. А когда франшиза уже приобрела мировую известность, игры стали выходить на таких консолях, как PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Ну и, конечно, нельзя упомянуть интернет-магазин Steam, где первая игра серии имеет почти 30 тысяч рецензий от покупателей, 92% которых – очень положительные.

Что же привлекло людей в «Five nights at Freddy's»? В первую очередь – скрытый в деталях сюжет, который можно узнать через инструкции по прохождению, оставленные главному герою, ночному охраннику в пиццерии «Freddy Fazbear's», его предшественником. В пиццерии пропало пятеро детей, и теперь их жаждущие возмездия души вселились в роботов, нападающих на протагониста. Помимо этого, в заведении происходит еще много загадочных инцидентов, которые будут лучше раскрываться уже в следующих играх, и которые создали огромный простор для искушенных разумов фанатов-теоретиков.

На первый взгляд геймплей кажется скудным – игрок может лишь проверять камеры наблюдения, включать в дверях свет и закрывать эти самые двери. Но на деле игра является своеобразной стратегией: в начале каждого уровня (в каноне игры, эти уровни соответствуют пяти ночам, которые должен отработать главный герой) дается ограниченное количество энергии, которая быстро кончается, а потому железные двери, сдерживающие озверевших роботов, всегда держать закрытыми не получится. И эта ограниченность действий вкупе с угнетающей предысторией и фактом того, что на игрока охотятся машины в разы больше и тяжелее человека, жаждущие крови, создает ту самую тревожную атмосферу, за которую люди так любят хорроры.

Одним из первооткрывателей серии FNaF стал популярный блогер под ником Markiplier, который, впервые ознакомившись с игрой, так сильно испугался, что пообещал никогда больше к ней не притрагиваться. Однако обещание он не сдержал, и теперь в широком кругу известен под титулом «Король FNaF».

Вот ролик, с которого начался успех FNaF:

Продуктивность Скотта была поразительна – спустя лишь 87 дней после ошеломительного успеха первой игры он выпустил вторую часть, которая также была признана очень качественной игроками и критиками, и принесла FNaF еще большую популярность.

В конечном итоге эта продуктивность и опьянение от славы и денег и привели к упадку серии игр. Изначально, когда уже стало понятно, что нельзя оставить без продолжения популярную игру с предпосылками к отличному сюжету, разработчик планировал рассказать историю в трех частях. Но из-за того, что третья часть показалась аудитории довольно слабым завершением, и еще не все темы были раскрыты, была разработана четвертая, ставящая, казалось бы, жирную точку на сюжете всей серии.

Но люди хотели еще – ведь приятно получить продолжение того, что тебе нравится. Некоторые понимали, что сюжет уже завершен, и завершен неплохо, но все-таки на Коутона оказывалось очень сильное давление. И в конце концов он его не выдержал.

Он пробовал выпустить «детскую игру» в жанре RPG с персонажами Five nights at Freddy's, в которой с помощью намеков и некоторых сцен хотел объяснить фанатам, насколько ему плохо и как он хочет закончить серию и уйти на заслуженный отдых. Но посыл поняли не все, игру раскритиковали.

Тогда разработчик продолжил историю, но сделал это, по словам большинства фанатов, полностью руша логику и атмосферу предыдущих частей. В 2016 году вышла игра, с которой, как принято считать, и началось «падение» серии – Five Nights at Freddy's: Sister Location. Она отличается ото всех предыдущих частей как качеством графики и геймплея, так и качеством сюжета. Первое, по мнению многих давних фанатов, изменилось в лучшую сторону, второе – в худшую.

Что примечательно, до 5-й игры Скотт создавал совершенно все, в том числе сюжет и графику, самостоятельно. Разве что тесты проводили его сыновья.

Игра Five Nights at Freddy's: Sister Location отличается ото всех предыдущих частей как качеством графики и геймплея, так и качеством сюжета. Первое, по мнению многих давних фанатов, изменилось в лучшую сторону, второе – в худшую. Фото: Five nights at Freddy's

«Не собираюсь просить прощения за свои взгляды»

После Sister Location вышло еще четыре игры из серии, которые все сильнее меняли ее изначальный сюжет. Окончательно и бесповоротно Скотт ушел из проекта после скандала в 2021 году, связанного с его республиканскими взглядами. Фанаты рассекретили записи о пожертвованиях, которые совершал Коутон, и увидели среди адресатов спорных, с их точки зрения, политиков США, включая бывшего президента Дональда Трампа и лидера республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла. Фанаты были разочарованы, поскольку часть аудитории FNaF состояла из представителей ЛГБТ-сообщества, против которого выступали те люди, которым жертвовал деньги Скотт.

Ему и его беременной жене начали поступать угрозы, и разработчик ответил на всю сложившуюся ситуацию одним длинным постом, в котором объяснял, что любит всех своих фанатов и выступает за равноправие, но «не собирается просить прощения за свои взгляды». Кроме того, он сообщил о завершении своей деятельности: он устал от разработки игр и хочет, наконец, начать проводить все свободное время с семьей и за отдыхом. Так как он уже давно хотел уйти на покой, фанаты восприняли заявление Скотта мирно и запустили хэштег #ThankYouScott, который в какой-то момент даже вошел в тройку самых популярных тем в социальных сетях в США.

Скотт Коутон часто использовал честно заработанные на своих играх деньги для пожертвований, однако республиканцам он на самом деле перевел крошечную сумму: 7000 долларов. В то время как на благотворительность за свою карьеру он потратил более миллиона долларов США, делал множество отчислений «Красному кресту», а, например, исследовательской детской больнице св. Иуды пожертвовал 250 000 долларов.

Эта история, которая закончилась почти год назад, может научить нас многому: не отказываться от себя, никогда не сдаваться и всегда стоять на своем.