  • Поделиться:

    ФОТО: завершилась «Летняя школа журналистики для молодежи» – совместный проект ДВ и SSE Riga

    Юные журналисты, и, кто желают ими стать, узнали много нового об особенностях профессии благодаря «Летней школа журналистики», проведенной совместно ДВ и SSE Riga.

    С 13 по 17 июня в Таллинне проходил проект «Летняя школа журналистики для молодежи 2022», организованный Стокгольмской школой экономики (SSE Riga) при партнерстве с «Деловыми Ведомостями». Участники школы (молодые люди от 14 до 17 лет) узнали о том, как создаются журналистские материалы и медиа, что представляет собой профессии журналиста (и сами попробовали себя в этой роли). В связи с этим сайте ДВ запустится новая рубрика «Молодые и деловые», где ученики школы под руководством журналистов ДВ опубликуют свои материалы.
    Главный редактор «Деловых Ведомостей» Полина Волкова рассказала школьникам о работе редакции, а также том, что такое медиа как бизнес. О жанрах и журналистском тексте поведал журналист ДВ Алексей Шишкин. Лекцию о структуре текста и новостей прочла журналист ДВ Екатерина Мереминская. О том, как брать интервью и каких ошибок стоит избегать (а еще о своем опыте старта в медиа) рассказал журналист ДВ Ярослав Тавгень.
    Тему факт-чека в журналистике и повседневной жизни осветила телережиссер Kanal 2 и журналист-расследователь Екатерина Минькова. Помимо этого она поделилась своим опытом расследования запутанных историй и работы с множественными источниками информации.
    Координатор проектов Медиацентра SSE Riga в Эстонии Юлия Родина провела семинар, где рассказала о полезных медийных инструментах, особенностях мобильной журналистики и мультимедийных форматах.
    Благодаря практическому тренингу от редактора программ ETV+ Юлии Тислер, школьники узнали о теле- и видеоформатах и сами создали свои первые видеосюжеты для выпуска новостей.
    Финал прошел в офисе Äripäev, где на импровизированной «планерке» представили свои материалы, которые обязаны были создать во время проекта. Оценивала и давала обратную связь главный редактор ДВ Полина Волкова. Охват тем оказался широк: юные бизнесмены, стартапы молодых украинцев в Эстонии, рост цен, зеленая энергия, утилизация батарей электромобилей, NFT, создание компьютерных игр, феминизм и отношение к нему разных поколений, интервью с волонтерами, помогающими беженцам, трагические и трогательные ситуации в работе полицейского, личные истории жителей спальных районов столицы, судьба исторических зданий в Таллинне.
    Вручение дипломов Летней школы журналистики прошло в Посольстве Швеции в Таллинне, где школьники в том числе встретились с послом Швеции в Эстонии Ингрид Терсман.
    Чтобы поддержать и мотивировать молодых журналистов на портале ДВ до конца октября будет работать специальная рубрика «Молодые и деловые», где молодые коллеги смогут, работая в сотрудничестве с редакторами и менторами, создавать и публиковать свои материалы. Лучшие авторы рубрики получат ценные призы, рекомендательные письма от SSE Riga и «Деловых ведомостей» и возможность пройти стажировку в редакции ДВ.
    Проект Школы журналистики для молодежи Медиацентра SSE Riga проходит уже в шестой раз благодаря поддержке Swedish Institute и Посольства Швеции в Таллинне. Цель проекта – дать новые знания и вдохновить будущих русскоязычных журналистов в Эстонии. Многие выпускники прошлых летних школ нашли себя в сфере медиа, поступили в вузы на специальности, связанные с журналистикой, коммуникацией, кино и дизайном, прошли стажировку в СМИ Эстонии или уже работают журналистами, а также создали свои медиа.
    ФОТО:
    37 фото
    Поделиться:
  • Самое читаемое

Принудительная конвертация рублей Swedbank обернулась для клиента крупными убытками
TextMagic планирует выплатить акционерам 2,6 млн евро
В Европу поступает все больше российской нефти
Влияние санкций
Принудительная конвертация рублей Swedbank обернулась для клиента крупными убытками
В марте, после начала введения санкций против России, эстонские банки уведомили, что операции с рублями вскоре будут прекращены. Swedbank дал своим клиентам лишь несколько дней для принятия решения, что делать с российской валютой на их счетах. Из-за этой спешки один из клиентов потерял внушительную сумму и планирует требовать компенсации.
В марте, после начала введения санкций против России, эстонские банки уведомили, что операции с рублями вскоре будут прекращены. Swedbank дал своим клиентам лишь несколько дней для принятия решения, что делать с российской валютой на их счетах. Из-за этой спешки один из клиентов потерял внушительную сумму и планирует требовать компенсации.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Подписка на акции Cleveron Mobility превысила ожидаемые 5 млн евро
Как сообщает руководство Cleveron Mobility, инвесторы подписались на все предложенные в ходе первичного публичного предложения акции компании. Общий объем подписки к сегодняшнему дню составляет 5 060 000 евро.
Как сообщает руководство Cleveron Mobility, инвесторы подписались на все предложенные в ходе первичного публичного предложения акции компании. Общий объем подписки к сегодняшнему дню составляет 5 060 000 евро.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Меэлис Мандель: мы приближаемся к беспрецедентному росту процентных ставок
Поскольку инфляция превзошла все ожидания, рост процентных ставок будет намного более резким, чем ожидается сейчас, считает главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
Поскольку инфляция превзошла все ожидания, рост процентных ставок будет намного более резким, чем ожидается сейчас, считает главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
Все мнения
Эпицентр
«Люди показывают фотографии своего дома – а его просто нету» Как в приграничных польских городах помогают украинцам – репортаж ДВ
Главный редактор «Деловых ведомостей» Полина Волкова отправилась в Киев вместе с первой за военное время делегацией эстонских предпринимателей. Путь лежит через польские Жешув и Пшемысль. Эти приграничные города ЕС – практически первые, куда попадают беженцы из Украины. Рассказываем, что мы там увидели.
Главный редактор «Деловых ведомостей» Полина Волкова отправилась в Киев вместе с первой за военное время делегацией эстонских предпринимателей. Путь лежит через польские Жешув и Пшемысль. Эти приграничные города ЕС – практически первые, куда попадают беженцы из Украины. Рассказываем, что мы там увидели.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: эпоха обанкротилась!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение