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21 июня 2022 в 13:19 Поделиться:









ФОТО: завершилась «Летняя школа журналистики для молодежи» – совместный проект ДВ и SSE Riga

Юные журналисты, и, кто желают ими стать, узнали много нового об особенностях профессии благодаря «Летней школа журналистики», проведенной совместно ДВ и SSE Riga.

С 13 по 17 июня в Таллинне проходил проект «Летняя школа журналистики для молодежи 2022», организованный Стокгольмской школой экономики (SSE Riga) при партнерстве с «Деловыми Ведомостями». Участники школы (молодые люди от 14 до 17 лет) узнали о том, как создаются журналистские материалы и медиа, что представляет собой профессии журналиста (и сами попробовали себя в этой роли). В связи с этим сайте ДВ запустится новая рубрика «Молодые и деловые», где ученики школы под руководством журналистов ДВ опубликуют свои материалы.

Главный редактор «Деловых Ведомостей» Полина Волкова рассказала школьникам о работе редакции, а также том, что такое медиа как бизнес. О жанрах и журналистском тексте поведал журналист ДВ Алексей Шишкин. Лекцию о структуре текста и новостей прочла журналист ДВ Екатерина Мереминская. О том, как брать интервью и каких ошибок стоит избегать (а еще о своем опыте старта в медиа) рассказал журналист ДВ Ярослав Тавгень.

Тему факт-чека в журналистике и повседневной жизни осветила телережиссер Kanal 2 и журналист-расследователь Екатерина Минькова. Помимо этого она поделилась своим опытом расследования запутанных историй и работы с множественными источниками информации.

Координатор проектов Медиацентра SSE Riga в Эстонии Юлия Родина провела семинар, где рассказала о полезных медийных инструментах, особенностях мобильной журналистики и мультимедийных форматах.

Благодаря практическому тренингу от редактора программ ETV+ Юлии Тислер, школьники узнали о теле- и видеоформатах и сами создали свои первые видеосюжеты для выпуска новостей.

Финал прошел в офисе Äripäev, где на импровизированной «планерке» представили свои материалы, которые обязаны были создать во время проекта. Оценивала и давала обратную связь главный редактор ДВ Полина Волкова. Охват тем оказался широк: юные бизнесмены, стартапы молодых украинцев в Эстонии, рост цен, зеленая энергия, утилизация батарей электромобилей, NFT, создание компьютерных игр, феминизм и отношение к нему разных поколений, интервью с волонтерами, помогающими беженцам, трагические и трогательные ситуации в работе полицейского, личные истории жителей спальных районов столицы, судьба исторических зданий в Таллинне.

Вручение дипломов Летней школы журналистики прошло в Посольстве Швеции в Таллинне, где школьники в том числе встретились с послом Швеции в Эстонии Ингрид Терсман.

Чтобы поддержать и мотивировать молодых журналистов на портале ДВ до конца октября будет работать специальная рубрика «Молодые и деловые», где молодые коллеги смогут, работая в сотрудничестве с редакторами и менторами, создавать и публиковать свои материалы. Лучшие авторы рубрики получат ценные призы, рекомендательные письма от SSE Riga и «Деловых ведомостей» и возможность пройти стажировку в редакции ДВ.

Проект Школы журналистики для молодежи Медиацентра SSE Riga проходит уже в шестой раз благодаря поддержке Swedish Institute и Посольства Швеции в Таллинне. Цель проекта – дать новые знания и вдохновить будущих русскоязычных журналистов в Эстонии. Многие выпускники прошлых летних школ нашли себя в сфере медиа, поступили в вузы на специальности, связанные с журналистикой, коммуникацией, кино и дизайном, прошли стажировку в СМИ Эстонии или уже работают журналистами, а также создали свои медиа.

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