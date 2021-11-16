ТОП компаний по недвижимости возглавил продавец сельхозугодий Põlluvara AS

В этом году первое место среди самых успешных компаний по недвижимости занимает Põlluvara AS, продающая сельскохозяйственные земли. На втором месте рейтинга - крупный девелопер Fausto Capital, на третьем - риэлторская фирма Tallinna Kaubamaja Grupp.

Поле, засеянное рапсом (иллюстративное фото). Фото: Лийз Трейманн

Põlluvara AS, занимающая первую строчку ТОПа компаний по недвижимости, составленного на основе данных Äripäeva Infopank, управляет портфелем сельскохозяйственных угодий, а также сдает в аренду и продает земельные участки, пригодные для ведения сельского хозяйства.