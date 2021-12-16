ТОП

dv.ee

16 декабря 2021 в 10:13 Поделиться:









ТОП мебельной промышленности: беспрецедентный рост цен на сырье и дефицит рабочей силы

Иллюстративное фото. Фото: Tiksoja Puidugrupp

Трое ведущих производителей мебели уверяют, что последние несколько лет были полны вызовов и сюрпризов. Промышленники отмечают растущую стоимость сырья и рабочей силы, а также неопределенность в отношении пандемии коронавируса, пишут Tööstusuudised.

Лидером ТОП мебельной промышленности в этом году стал производитель спальной мебели Tiksoja Puidugrupp. За ним следует производитель мягкой мебели Neiser Group и Alpek – компания, предоставляющая услуги по резке поролона.

«2020 год начался с пандемии и неопределенности. На наших рынках в Германии, Франции, Англии и Швеции мебельные магазины были закрыты в течение нескольких месяцев, и поэтому заказы были заморожены. После первоначальной неопределенности продажи мебели через интернет восстановились, и через несколько месяцев спрос на мебель резко выроc», - вспоминает генеральный директор Tiksoja Puidugrupp Ханно Мурранд.

«Поскольку тогда путешествия и развлечения были практически запрещены, потребители тратили много денег на меблировку своих домов. Беспрецедентный спрос на мебель для дома сохранялся до лета этого года, и на сегодняшний день восстановился до докризисного уровня», - добавляет Мурранд.

В то же время он отмечает, что 2021 год был очень сложным для производителей мебели, поскольку очень высокая волатильность рынков сбыта усугублялась беспрецедентным ростом цен на сырье: «Цена на пиломатериалы хвойных пород выросла на 250% по сравнению с началом 2020 года, а многие другие материалы подорожали примерно на 100%. Помимо очень высоких цен на сырье, по-прежнему большой проблемой является их доступность».

Кроме того, напряженной является и ситуация с рабочей силой. Местный рынок труда сокращается, а привлечение иностранной силы затруднено, поэтому единственный выход – это автоматизация, считает глава Tiksoja Puidugrupp: «Но представление о том, что машины смогут заменить большинство работников, очень некомпетентно. Идеально, т.е. реально было бы покрыть автоматизацией только органический рост объемов производства. Внедрение автоматизированных систем в производство требует инженеров с соответствующими навыками и опытом. На сегодняшнем рынке труда их практически нет».