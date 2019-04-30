Оборот Pro Kapital вырос на 53%, валовая прибыль - на 130%

Финансовый директор Pro Kapital Grupp Анжелика Аннус. Фото: Лийз Трейманн

Продажи Pro Kapital в первом квартале сильно выросли благодаря продаже квартир в новостройках.

Активная продажа квартир в двух новостройках привела к тому, что показатели девелопера Pro Kapital сильно выросли.

Оборот увеличился в первом квартале на 53%, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Он составил 10,4 миллиона евро.

Компания объясняет этот рост активными продажами готовых квартир в новостройках Kristina Majad и Breeze Residence.

Валовая прибыль Pro Kapital выросла на 130% и составила 4,1 миллиона евро. Коммерческая прибыль составила 2,6 миллиона.

Чистая прибыль при этом не увеличилась и составила, как и год назад, 100 тысяч евро. Компания объясняет этот факт 1,7-миллионными расходами на проценты по кредитам их дочерней компании AS Tallinna Moekombinaad.