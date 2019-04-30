Оборот Pro Kapital вырос на 53%, валовая прибыль - на 130%
Продажи Pro Kapital в первом квартале сильно выросли благодаря продаже квартир в новостройках.
Активная продажа квартир в двух новостройках привела к тому, что показатели девелопера Pro Kapital сильно выросли.
Оборот увеличился в первом квартале на 53%, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Он составил 10,4 миллиона евро.
Компания объясняет этот рост активными продажами готовых квартир в новостройках Kristina Majad и Breeze Residence.
Валовая прибыль Pro Kapital выросла на 130% и составила 4,1 миллиона евро. Коммерческая прибыль составила 2,6 миллиона.
Чистая прибыль при этом не увеличилась и составила, как и год назад, 100 тысяч евро. Компания объясняет этот факт 1,7-миллионными расходами на проценты по кредитам их дочерней компании AS Tallinna Moekombinaad.