Нефть подскочила после убийства иранского генерала в результате авиаудара США

Нефть подскочила почти до 70 долларов за баррель после того, как в результате авиаудара США по приказу президента Дональда Трампа в Ираке был убит высокопоставленный иранский генерал. Это усилило опасения по поводу конфликта в наиболее важном нефтедобывающем регионе мира.

Как пишет Bloomberg, нефтяные фьючерсы в Лондоне и Нью-Йорке подскакивали более чем на 4% до уровней, невиданных со времени атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в сентябре.