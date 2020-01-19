Итоги недели: Рекордные прибыли американских банков и Google за триллион долларов

Неделя на рынках запомнилась по большей части позитивными событиями. Американские банки начали публиковать отчетность, и один из крупнейших банков мира, JPMorgan, отчитался о рекордной прибыли. Гигант интернет-индустрии, Google, а точнее, его материнская компания, достиг капитализации в 1 триллион долларов и стал третьей корпорацией с такой стоимостью после Apple и Microsoft. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем - оно вроде бы уже давно начало отыгрываться на рынках, то есть дисконтироваться в ценах, но все же снова дало толчок индексам и принесло инвесторам очередную порцию эйфории.