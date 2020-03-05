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ОПЕК согласовал сокращение добычи нефти и ждет подтверждения России

На состоявшемся в среду мониторинговом комитете сделки министр энергетики России Александр Новак отказался поддержать инициативу Саудовской Аравии по дополнительному сокращению добычи. Фото: Reuters/Scanpix

Нефтяной картель ОПЕК предложил дополнительно сократить квоты по соглашению ОПЕК+ на второй квартал 2020 года на 1,5 млн баррелей в сутки. Организация поставила на то, что Россия присоединится к соглашению, пишет Bloomberg.

Без согласия России сделки не будет, отмечает Bloomberg. О том, что страны не-ОПЕК должны решить, сокращать ли добычу на 500 тысяч баррелей, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.