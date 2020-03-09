Цены на нефть потерпели крупнейший обвал с 1991 года

Фото: Ларри Макдугал, Scanpix

Цены на нефть рухнули на 30 процентов из-за провала переговоров стран - членов ОПЕК с Россией и другими партнерами организации о дополнительном сокращении объемов добычи. Обвал нефти может иметь серьезные экономические и политические последствия.

После фиаско на переговорах в формате ОПЕК+ о снижении объемов нефтедобычи цены на нефть потерпели наиболее сильный обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

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В частности, цена нефти марки Brent, добываемой в Северном море, через несколько часов после начала продажи составила 32,83 доллара за баррель - это на 12,44 доллара ниже, чем в конце прошлого биржевого дня 6 марта. Цена американской марки WTI снизилась на 12,44 доллара до 28,84 доллара.

Goldman Sachs предупредил, что цены могут упасть еще на 20 долларов за баррель, передает Bloomberg.

Снизились также котировки валют стран, связанных с добычей нефти. Так, норвежская крона упала на 3 процента, а российский рубль на 4 процента - до минимума за почти четыре года, отмечает Reuters.

Как пишет Bloomberg, крушение цен затронет как крупные, так и мелкие энергетические отрасли - от таких гигантов, как Exxon Mobil, до небольших буровых установок в Западном Техасе.

Как предсказывает издание, бюджеты нефтезависимых государств, начиная от Ирака и заканчивая Нигерией, пострадают, и ценовой коллапс может также изменить глобальную политику, ослабив влияние таких стран, как Саудовская Аравия. В борьбе с изменением климата может возникнуть откат, поскольку ископаемое топливо станет более конкурентоспособным, чем возобновляемая энергия.

Компании начинают качать нефть в неограниченных количествах

Из-за ослабления спроса по причине распространения коронавируса коронавируса рынок нефти все больше погружается в хаос. Саудовская Аравия совершила максимальное за последние 20 лет снижение цен, объявив покупателям, что увеличит добычу - это значит, что она может затопить рынок сырой нефтью.

Представители государственного производителя из Саудовской Аравии Aramco в частных беседах с другими игроками рынка заявили, что в следующем месяце компания планирует довести добычу до более чем 10 миллионов баррелей в день, достигнув рекордных 12 миллионов баррелей в день.

Ранее цены на нефть резко падали каждый раз, когда Саудовская Аравия начинает ценовую войну, чтобы отогнать конкурентов.

Поскольку спрос на нефть уже упал из-за воздействия коронавируса на экономику, трейдеры ожидают, что цены будут падать еще больше. «Рынок нефти сталкивается с двумя очень опасными ситуациями, каждая из которых приведет к дальнейшему снижению цен», - сказал Джеффри Керри, глава отдела исследований сырьевых товаров в Goldman Sachs.

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